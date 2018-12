Levende kerststal van Radio 2 in Leuven Bart Mertens

21 december 2018

18u55 0 Leuven Ze worden steeds zeldzamer: levende kerststallen. Jeroen Guns en Jana Smeets van Radio 2 Vlaams-Brabant brengen daar verandering in. Op maandag 24 december zorgen zij voor leven in de kerststal.

Voor de gelegenheid verruilt het Start je Dag-duo hun radiostudio voor de kerststal op de Grote Markt in Leuven. Samen met de schaapjes in de stal maken ze je maandagochtend tussen 6u en 8u wakker. Ze doen dat trouwens niet alleen. Er komt ook een wijze uit het Oosten langs. “Een levende Jozef en Maria in een kerststal vind je bijna niet meer”, vertelt presentator Jeroen Guns. “Het is jammer dat zo’n mooie traditie verloren gaat. Daarom hebben we beslist om voor onze laatste uitzending van het jaar in de huid te kruipen van de Maagd Maria en de bekendste timmerman uit de geschiedenis, Jozef.” Start Je dag: ma 6u-8u op Radio 2 Vlaams-Brabant