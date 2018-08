Leuvense studentenkamer goedkoper dan Brussel en Gent 18 augustus 2018

02u53 0 Leuven Terwijl in de Nederlandse studentensteden de prijzen voor een studentenkamer de pan uitswingen, heeft Leuven mooie vooruitgang geboekt op de markt van studentenkoten. Dankzij investeringen in nieuwe residenties is het aanbod groter geworden de voorbije jaren en van stijgende prijzen is geen sprake meer.

Studentenstad Leuven blijft populair, getuige daarvan het jaar na jaar stijgende aantal studenten aan de universiteit en de hogescholen. In het verleden moesten studenten nog voor de zomer op kotenjacht maar die tijd is voorbij. Het stadsbestuur, de KU Leuven en privé-investeerders realiseerden op enkele jaren tijd heel wat nieuwe studentenresidenties. Dat leidde tot een kwalitatief hoogstaand aanbod met gestabiliseerde prijzen tot gevolg. Tegelijkertijd verhoogde de stad Leuven samen met de KU Leuven de controle op zogenaamde 'studentenkroten'. Al die factoren samen maken van Leuven een voorbeeldstad voor betaalbare studentenhuisvesting. Van prijsstijgingen is zelfs geen sprake meer sinds vorig academiejaar. Voor een studentenkamer betaal je in Leuven gemiddeld tussen de 330 en 350 euro.





In Gent en Brussel is dat iets duurder maar de vergelijking met Nederland toont nogmaals aan dat Leuven de markt van studentenhuisvesting goed onder controle heeft na jaren van investeringen in nieuwe infrastructuur. In Nederlandse studentensteden loopt de prijs vaak op tot wel 500 euro voor een kamer en het tekort aan kamers drijft die prijs vaak nog op. "We gaan ervan uit dat er 1 tot 1,5 % van de kamers leeg moet staan in Leuven om een gezonde markt te hebben", zegt Ludo Cloonen van de Huisvestingsdienst van de KU Leuven.





"Zo blijft de prijs stabiel en zo worden eigenaars aangemoedigd om de kwaliteit van hun kamers op peil te houden. We hebben in Leuven ook het 'Kotlabel'. Zo weten studenten meteen dat de kamer in kwestie gecontroleerd is door onze diensten. We raden studenten dan ook aan om een kamer te huren met een 'Kotlabel'." (BMK)