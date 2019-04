Leuvense studentenclub KSC Bezem Brussel organiseerde 94ste galabal in De Venkel Stefan Van de Weyer

01 april 2019

15u32 4 Leuven Het KSC Bezem Brussel heeft het voorbije weekend de 94ste editie van zijn galabal georganiseerd. Net zoals de voorbije jaren sloegen ze daarvoor hun tenten op in zaal De Venkel in Kortenberg.

Het KSC Bezem Brussel is een gemengde studentenclub voor Brusselaars die in Leuven studeren. Ze werd in 1925 gesticht door dr. Edmond de Goeyse. Ze dragen groen-rood-groene kleuren, die verwijzen naar Brussel. Elke maandagavond zijn ze in hun stamkroeg, De Revue op de Oude Markt terug te vinden. Ze tellen om en bij de tien leden en gaan steeds op zoek naar amusement.