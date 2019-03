Leuvense stationsomgeving blijft in trek bij fietsdieven, maar ze verplaatsen hun ‘werkterrein' van Martelarenplein naar Professor Van Overstraetenplein (waar de fietsenstalling is) Kim Aerts

01 maart 2019

16u02 0 Leuven De Leuvense politie heeft vorig jaar 1.744 fietsdiefstallen geregistreerd. Dat zijn er een luttele 31 meer dan in 2017. De stationsomgeving blijft populair bij fietsdieven.

Bijna driekwart van de fietsen werd gestolen in Leuven centrum, goed voor zo’n 71 procent. Heverlee volgt op de tweede plaats met 16,6 procent en daarna Kessel-Lo met 11,4 procent. In Wilsele en Wijgmaal werd amper 1 procent van de fietsen gestolen. De Leuvense stationsomgeving blijft in trek bij fietsdieven. Al merkt de politie daar een verschuiving van feiten van het Martelarenplein naar het Professor Van Overstraetenplein, waar de fietsstalling zich bevindt. “Er werden 24 feiten meer geregistreerd”, weet perswoordvoerder Nicolas Del Piero. “Het aantal fietsdiefstallen in de stallingen aan het station gaat al sedert Kerstmis opnieuw in stijgende lijn. Het aantal patrouilles in uniform en in burger werd er opgevoerd en met succes. We hebben afspraken gemaakt met Securail, De Lijn en de uitbaters van de fietsenstallingen om verdachte gedragingen onmiddellijk te melden. We willen alle fietsers er nog eens attent op maken dat een stevig slot dieven in heel wat gevallen ervan kan weerhouden de fiets te stelen.”

Terugval in Naamse- en Tiensestraat

Naast de stationsomgeving heb je meer kans dat je fiets gestolen wordt aan Tervuursevest, in straten als de Brusselsestraat, Bondgenotenlaan, Philipssite, Diestsestraat, Oude Markt, Parkstraat en Vaartstraat. Alleen in de Naamsestraat en Tiensestraat was er een terugval in 2018. De start van het academiejaar ging ook gepaard met een piek in het aantal fietsdiefstallen vorig jaar. In oktober werden 220 aangiftes gedaan en in november nog eens 167. In 2017 werden de meeste aangiftes nog in maart genoteerd.

Jongste fietsdief was 12

De politie identificeerde 55 daders of verdachten, waaronder één vrouw. Onder hen waren dertig studenten. De jongste fietsendief was 12 en de oudste bleek 59 jaar. Het ging om onder andere 41 personen met de Belgische nationaliteit en drie Russen. Minstens 700 schoolgaande personen waren slachtoffer van een fietsdiefstal. Zij deden aangifte op het politiecommissariaat of via het e-loket. Daarvan maakten vorig jaar 260 slachtoffers gebruik. Heel wat gestolen fietsen die na gebruik worden gedumpt, komen terecht in de fietscentrale op de Diestsesteenweg. “Ook al is de fiets gegraveerd, dan nog dagen veel eigenaars niet op”, zegt Del Piero. “Alle fietsen worden drie maanden in de Fietscentrale bewaard. Daarna wordt de stad eigenaar van de fiets en wordt hij overgedragen aan vzw Velo.” In 2018 werden ook nog eens 6.623 fietsen opgehaald tijdens opruimacties. Daarvan werden er 2.648 opgeëist door de rechtmatige eigenaar. In 2017 werd aan vzw Velo 2.900 fietsen overgedragen waar niemand meer naar omzag.

We willen alle fietsers er nog eens op wijzen dat een stevig slot dieven in heel wat gevallen er echt wel van kan weerhouden de fiets te stelen Nicolas Del Piero