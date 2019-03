Leuvense Sleepdienst vangt zwaan op E314 Stefan Van de Weyer

22 maart 2019

13u22 0 Leuven Het verkeer op de E314 aan het viaduct van Wilsele in de richting van Lummen werd vrijdagochtend rond negen uur even volledig stil gelegd om een zwaan te vangen. Een inspecteur van de federale wegpolitie kon er samen met Bram Sunt van de Leuvense Sleepdienst het volwassen dier vangen op de tweede rijstrook.

Een chauffeur belde de federale wegpolitie in Bertem op met de melding dat er op de linkerrijstrook tegen de middenberm een volwassen zwaan van zeer nabij het verkeer aan het bestuderen was. De politie legde enkele minuten het verkeer helemaal stil om het dier te vangen. Het waggelde rustig tot de tweede rijstrook en liet zich zonder tegensputteren vangen.

“Het dier leek helemaal de kluts kwijt en versuft. We stapten er met twee naartoe, de man van de sleepdienst en ik. We konden het na enkele seconden “jagen” makkelijk oppakken”, vertelt de inspecteur van de federale wegpolitie. De zwaan werd naar een veearts in de buurt overgebracht, waar het werd opgehaald door enkele medewerkers van het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek.