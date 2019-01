Leuvense shoppers schenken 4631,62 euro Bart Mertens

08 januari 2019

17u50 0 Leuven Tijdens de shoppingweekends in december in de Leuvense binnenstad konden de kerstshoppers hun waardering laten blijken voor de musicerende fanfares, koren en bands. Ze deden dat met veel overtuiging. “De opbrengst van 4631,62 euro gaat naar de Minder Mobielen Centrale Leuven”, zegt handelscoach Tine Vandeweerd.

“Tijdens de weekends van december wilden we het winkelen in de binnenstad wat nog aangenamer maken door lokale fanfares, koren, grote en kleine orkesten een plaats te geven in de winkelstraten”, zegt Tine Vandeweerd, handelscoach van handelaarsorganisatie Liefst Leuven. “De bezoekers stelden die muzikale omkadering blijkbaar zeer op prijs want hun vrijgevigheid was heel groot. De mensen konden een bijdrage naar keuze geven voor de Minder Mobielen Centrale Leuven. Op die manier werd er uiteindelijk 4631,62 euro ingezameld. Met deze bijdrage steken we ook een hart onder de riem van de vele vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale Leuven die zich elke dag belangeloos inzetten voor mensen met mobiliteitsproblemen en een beperkt inkomen.” Meer info: www.shoppeninleuven.be