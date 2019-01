Leuvense projecten tegen kinderarmoede Bart Mertens

07 januari 2019

12u25 0 Leuven BNP Paribas Fortis Foundation tast in de geldbuidel om Leuvense projecten tegen kinderarmoede te steunen. In totaal maakt de organisatie 828.000 euro vrij voor 93 projecten in heel het land. In Leuven vallen Link in de Kabel en Windekind in de prijzen.

Het armoederisico bij kinderen jonger dan 16 jaar is het afgelopen jaar toegenomen. In 2016 was er nog sprake van 17,2 % en dat percentage steeg tot 17,9 % in 2017. Allsebehalve een bemoedigende evolutie, zeker als je weet dat kinderen vaker worden getroffen door armoede dan de gemiddelde Belg (15,9 %, nvdr). BNP Paribas Fortis Foundation legt zich niet meer bij het gestegen armoederisico bij kinderen en reikte voor het negende jaar op rij ‘Awards’ uit aan verenigingen die via educatieve projecten de strijd aangaan tegen de sociale uitsluiting van kinderen en jongeren. Dit jaar geeft de Foundation 828.000 euro aan 93 projecten in heel België.

Snoezelruimte

In Vlaams-Brabant krijgen 9 verenigingen samengeteld zo’n 90.000 euro financiële steun. In Leuven valt onder meer Link in de Kabel in de prijzen. De vzw ontvangt 9.000 euro voor project ‘Start to media: Digitale vaardigheden voor kansarme kinderen’. Windekind, eveneens uit Leuven, krijgt dan weer 8.000 euro voor project ‘Actieve snoezelruimte: kinderen met een motorische meervoudige beperking al spelend stimuleren’. RISO Vlaams-Brabant uit Kessel-Lo mag rekenen op 16.250 euro voor een project waarin een groene ontmoetingsruimte centraal staat voor een educatief programma voor kansarme gezinnen. In onze regio geeft de Foundation tot slot ook nog 9.000 euro aan organisatie Missing You. Die vzw ontwikkelde een educatief spel rond rouw en verlies voor kinderen en jonge mensen. Nog dit: de BNP Paribas Fortis Foundation organiseert al sinds 2010 acties die zowel financiële als praktische steun bieden aan projecten. Sinds de start van de Awards werden al 603 projecten gefinancierd voor een totaalbedrag van ruim 6,2 miljoen euro.