Leuvense politie stelt pv’s kinderarbeid op voor twee -16-jarige bromfietskoeriers KAR

03 maart 2019

14u16

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Leuven De politie heeft vrijdagnacht tweemaal een proces-verbaal opgesteld voor kinderarbeid. Tijdens een controleactie in Leuven en Kessel-Lo betrapten ze twee jongeren, die nog geen 16 jaar waren, die in opdracht van een horecazaak als koerier maaltijden naar een klant aan huis brachten.

“Dat horecazaken zoals pizza- en kebabuitbatingen -16-jarigen inzetten om maaltijden rond te brengen, is bij de Leuvense politie volgens woordvoerder Nicolas Del Piero niet bekend als een probleem zoals bijvoorbeeld de alcoholverkoop in nachtwinkels aan minderjarigen dat wel is. “Ik heb ook geen weet dat we eerder al -16-jarige koeriers betrapten. Er gebeuren overigens ook niet zo vaak specifieke nachtelijke controles op bromfietsen”, aldus Del Piero.

Bij deze controles nam een bromfietser de vlucht en liet hierbij even later zijn bromfiets achter. In de bromfiets werd het adres van een horecazaak aangetroffen en de betrokkene kon op die manier worden teruggevonden. Lastens de zaakvoerder werd een pv opgesteld wegens inbreuken op de sociale wetgeving. De bestuurder kreeg een pv wegens het negeren van het bevel van een politieambtenaar.

Daarnaast werden nog twee bromfietsen in beslag genomen, omdat ze niet verzekerd waren. Een bromfietser reed zonder helm, een andere reed op het fietspad in de tegengestelde richting. Er werden ook zeven inbreuken vastgesteld op de sociale wetgeving en nog eens tien parkeerovertredingen.

Twee bestuurders negeerden het rode verkeerslicht en een bestuurder droeg geen veiligheidsgordel. Zeven fietsers werden aan de kant gezet, omdat ze geen verlichting hadden.