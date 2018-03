Leuvense politie kruipt de fiets op TOBBACK VOND HET ENKELE JAREN GELEDEN NOG BELACHELIJK, MAAR... ANDREAS DE PRYCKER

02 maart 2018

03u11 0 Leuven Met zeven zijn ze, de agenten die samen het Leuvense fietsteam vormen en gisteren voorgesteld werden. Maar als alles vlot verloopt, zullen ze binnenkort met negen zijn. Stephanie Gille is de teamchef, wat betekent dat zij haar job als perswoordvoerder doorgeeft aan Nicolas Del Piero (zie kader).

De voorstelling van het team mag terecht opvallend genoemd worden. Enkele jaren geleden leek het immers een niet-levensvatbaar concept voor Leuven, toen burgemeester Louis Tobback (sp.a) stelde dat hij agenten in shorts en met fietshelm een belachelijk zicht vond. Anno 2018 ligt dat anders, en de reden is niet zo ver te zoeken. Het circulatieplan en de daarmee gepaard gaande gevolgen noopte de stad om toch voor een fietspatrouille te kiezen.





"Ik ben erg fier dat ik kan uitpakken met mijn fietsteam", aldus een opgetogen korpschef Jean-Paul Mouchaers. "De laatste acht à negen jaar heb ik vijftig extra mensen ter beschikking gekregen, waardoor we eerst een hondenteam en nu dus ook een fietsteam konden samenstellen."





Die fietsen werden overigens geleverd door Fietsen King uit Kessel-Lo, het voormalige Fietsen Koen. Ze kosten 5.200 euro per stuk, wisselstukken incluis. Onderhoudskosten zitten dan weer niet in de prijs inbegrepen. De fietsen wegen zo'n vijftien kilogram per stuk en werden specifiek ontworpen voor verschillende ondergronden.





De politie blijft intussen ook ijveren voor meer blauw op straat. "Met het fietsteam willen we nog meer inzetten op verkeersveiligheid in de binnenstad en de aanpak van overlast", klinkt het. "Voorts spelen we zo ook in op de impact van het circulatieplan op de politiewerking. En we zetten een stap voorwaarts richting een ecologisch korps."





Aanspreekbaar

Het fietsteam telt momenteel zes inspecteurs en één hoofdinspecteur, maar in de toekomst komen daar nog eens twee inspecteurs bij. De leden zullen zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Zo zal je hen vooral treffen in de omgeving van scholen, in de autoluwe zone en het voetgangersgebied, en op overlastgevoelige plaatsen. Daar hebben de agenten niet alleen een ontradend effect, het laat ook toe om efficiënt op te treden. Agenten op de fiets zijn immers gemakkelijker en sneller inzetbaar in autoluwe en autovrije zones, waardoor de patrouillevoertuigen meer vrijheid krijgen om in de deelgemeentes tussenbeide te komen.





Teamchef wordt niemand minder dan Stephanie Gille, die meteen ook haar functie als perswoordvoerder vaarwel zegt. Zij zal een coördinerende rol opnemen, maar gaat ook mee de baan op. "Ik heb boeiende jaren achter de rug en heb enorm veel geleerd als perswoordvoerder", vertelt ze. "Maar ik heb besloten om nu voor deze functie te gaan. Dat ik het team helemaal uit de grond mag stampen, maakt mij trots. Al is het niet zo dat ik per se wilde stoppen als perswoordvoerder. Integendeel, ik heb die job altijd met volle goesting gedaan."





Morgen zal het fietsteam voor de eerste keer in het straatbeeld opduiken.