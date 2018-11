Leuvense politie beboet skateboarder zonder verlichting ADPW

19 november 2018

De Leuvense politie vorige week een skater beboet omdat hij in het donker reed zonder verlichting. Hij kreeg een boete van 58 euro.

In de nacht van zaterdag op zondag hield de politie van Leuven met 14 medewerkers een alcoholactie. Hierbij werden op de Koning Boudewijnlaan en de Tervuursevest alcoholcontroles gedaan waarbij 653 bestuurders werden gecontroleerd. De ademtesten wezen uit dat 5 bestuurders teveel gedronken hadden en één bestuurder bleek ook onder invloed van cannabis rond te rijden. Verder werden er nog processen-verbaal opgesteld voor het ontbreken van fietsverlichting, inbreuken op de technische keuring en het niet bij hebben van een verzekeringsbewijs. Iedereen die zich sneller dan stapvoets verplaatst, moet verlichting gebruiken. Dat heeft de politie laten weten. De regels zijn dan hetzelfde als bij een fietser. Vooraan moet er een wit of geel licht zijn achteraan een rood licht. Skaters zonder licht, maar ook mensen die zich met een step of hoverboard verplaatsen riskeren een verkeersovertreding van de eerste graad, goed voor 58 euro.