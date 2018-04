Leuvense Paasfeesten schot in de roos 03 april 2018

02u26 0 Leuven De Leuvense Paasfeesten konden afgelopen weekend rekenen op behoorlijk wat publieke belangstelling. Eén van de hoogtepunten was de paaseierenworp op de Grote Markt in Leuven. Ook in Holsbeek en in Keerbergen werd met lekkere paaseieren gegooid.

"Vrijdagnamiddag hebben onze gastgroepen hun vuurdoop voor het Leuvense publiek goed doorstaan. De seniorenvoorstelling werd speciaal georganiseerd voor de 65-plussers. Tijdens de pauze werden ze vergast op een lekker stuk taart met koffie of thee. Ook de Leuvense groepen Reuzegom en 't Havermeuleke lieten zien dat ze op een internationaal podium hun mannetje kunnen staan, met kleurrijke kledij en frisse dansen Dans kleurt de lente", aldus de organisatie.





Zaterdag ging het feest verder in de stad met een stoet en straatanimatie, en met optredens op de Grote Markt. De traditionele Paaseierenworp en het versnijden van de Paaslammeren door het stadsbestuur waren de hoogtepunten. "Dit jaar zorgden ook muziekgroepjes voor sfeer in de winkelstraten. En maandag nog de apotheose van ons festival met optredens van alle groepen in een goed gevulde Rijschool. Dinsdag nemen we afscheid van onze gasten maar niet voorgoed. Er worden vriendschapsbanden gesmeed voor het leven tijdens onze Paasfeesten", besluit Paul De Belder van Paasfeesten vzw.





Ook in Keerbergen en in Holsbeek was het feest. In Keerbergen werd bijvoorbeeld een paaseierenzoektocht georganiseerd in het Speelbos aan de Spechtweg. (BMK)