Leuvense op zoek naar recept van de vlaai van Bruegel ADPW

20 maart 2019

13u05 0

Meer dan 450 jaar geleden vereeuwigde Pieter Bruegel de Oude de vlaai in zijn meesterwerk ‘Nederlandse Spreekwoorden’. Maar wat is nu het recept van die vlaai? In het kader van het Bruegeljaar en op verzoek van het Vlaams erkenningslabel Streekproduct.be gaat het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) mee op zoek naar het antwoord op die vraag.

Greet Draye, projectmedewerker van het CAG schuift hiervoor mee aan tafel. “De vlaai wordt tot op vandaag nog als erkend streekproduct bijzonder gesmaakt. We werken daarom graag mee om de historie rond het gebak uit te klaren. Het CAG bestudeert de geschiedenis en het erfgoed van voeding, dus een zoektocht naar een eeuwenoud recept is ons op het lijf geschreven”, vertelt Draye. “Bovendien heb ik zelf een grote interesse in bakerfgoed. Vanuit mijn job ben ik vaak met projecten rond voeding bezig en kwam ik al eerder in aanraking met kookboeken uit de tijd van Bruegel. Dit project prikkelt ongetwijfeld de verbeelding van mensen. Iedereen kent de hedendaagse vlaai. Het beeld dat nu leeft verder uitdiepen en het hele verhaal errond reconstrueren, is erg interessant.”

Ronde tafel

Maar wat maakt de vlaai nu zo lekker dat ze de zoete tand des tijds doorstaan heeft? Hierrond bestaan meerdere theorieën en verschillende regio’s eigenen zich het verhaal toe. Om duidelijkheid te scheppen, organiseert Streekproduct.be op 22 maart een ronde tafel met zes doorwinterde vlaaikenners. Elke deelnemer zal het vraagstuk vanuit zijn eigen expertise, ervaring en onderzoek uit het verleden belichten. Het CAG heeft alvast heel wat onderzoeksmateriaal voor te leggen.

“Bij het CAG hebben we toegang tot een grote verzameling oude kookboeken uit bewaarbibliotheken, de universiteitsbibliotheek en zelfs uit enkele privécollecties”, vertelt Greet. “Bovendien maakten we in 2015 al een lezing over taart en vlaai en onlangs stuitte ik nog op een discussie uit 1957 tussen twee volkskundigen over vlaaien. Dat bewijst maar eens te meer dat de vlaai al heel lang voer voor discussie is en het toont aan dat deze traditie gebakken zit in onze lokale eetcultuur. Ik ben benieuwd tot welke slotsom we tijdens de ronde tafel gaan komen.”

Resultaten

Naast Greet Draye werken ook Ina Ruckebusch van het Bakkerijmuseum Veurne, Tom De Ridder van de erfgoedcel Denderland, kunsthistoricus Marc Mees, André Delcart, kenner culinair erfgoed en streekproducten en Jo Van Caenegem, Projectverantwoordelijke Steunpunt Streekproducten mee aan dit initiatief. Door hun kennis te delen hopen ze het mysterie rond de vlaai van Bruegel uit te klaren.

De komende weken brengen de leden van de ronde tafel al het materiaal samen om verder te bestuderen. Op 14 mei zullen de resultaten van hun onderzoek officieel bekendgemaakt worden in Aalst in het bijzijn van de erkende streekproducenten. “Het wordt zonder twijfel een feestelijke onthulling waar menig zoetebek vast nu al watertandend naar uitkijkt”, meent Draye.