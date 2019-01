Leuvense leerlingen: “De juffen zijn te heet, red onze planeet” Voor het eerst ook basisscholen op straat voor klimaat in Vlaanderen Bart Mertens

31 januari 2019

13u15 0 Leuven Op het Ladeuzeplein in Leuven verzamelden voor het eerst in Vlaanderen ook leerlingen uit basisscholen. Het initiatief begon in freinetschool De Zevensprong maar al snel sprongen 27 basisscholen mee op de klimaatkar voor de protestactie. Hun slogans lieten weinig aan de verbeelding over. “De juffen zijn te heet, red onze planeet”, stond er onder meer te lezen.

Veel kabaal op het Ladeuzeplein in Leuven deze ochtend want de universiteitsstad had de primeur om voor het eerst protesterende basisscholen te verwelkomen. Enkele leerlingen van freinetschool De Zevensprong vonden dat het de hoogste tijd was dat ook de lagere scholen actie voeren voor een beter klimaat en ze kregen al snel bijval van heel wat andere basisscholen uit de stad. Het werden er uiteindelijk 27, goed voor meer dan 2.000 protesterende kinderen.

Politici, stop met liegen. We eisen actie en resultaat. En wel nu meteen! Leerling Marian

Vooral leerling Marian liet zich opmerken met een straffe speech. “Politici, stop met liegen!”, klonk het strijdvaardig. “Jullie doen niet genoeg en daar zijn bewijzen voor. De uitdagingen zijn duidelijk. De oplossingen zijn er. Wij eisen actie en resultaat. En wel nu meteen!” De jonge Marian leek wel de Leuvense en jongere versie van Anuna De Wever die ondertussen in Brussel actie aan het voeren is voor meer maatregelen.

Weg met de koe?

Nog dit: de Leuvense kinderen lieten zich van hun creatiefste kant zien tijdens het protest op het Ladeuzeplein. Vooral hun slogans vielen op want ze lieten weinig of niets aan de verbeelding over. Zo stond er op één bord bijvoorbeeld te lezen: “Elke scheet uit een reet van een koe is niet goe…” Of wat dacht u misschien van deze: “De juffen zijn te heet, red onze planeet!”