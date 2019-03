Leuvense jongeren bezetten het stadhuis Bart Mertens

27 maart 2019

17u00 0 Leuven Een veertigtal jongeren van KRAS-scholierenparlement hebben zopas de Gotische Zaal van het historisch stadhuis bezet om lokale politici het vuur aan de schenen te leggen. Het thema op de tafel? Macht!

Sinds september komen jongeren uit Heilig Hart Heverlee, Sint-Pieterscollege, Paridaens Instituut en KA2 Ring op geregelde tijdstippen samen om te debatteren over machtsverhoudingen. Dat doen ze in het kader van KRAS, een project van jeugddienst Globelink in samenwerking met MIJNLEUVEN, het jongerenlabel van de stad.

Parlementaire vragen

“Door inleving en debat via rollenspelen kregen de jongeren inzicht in de verschillende machtsverhoudingen wereldwijd”, zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V). “Geopolitiek, internationale verhoudingen, machtsverdelingen, de vierde macht, de stem van de burger… Het kwam allemaal aan bod. Na al die debatten zijn de jongeren nu klaar om hun eigen mening te delen met de lokale politici. Ze stelden ook vijf ‘parlementaire’ vragen. Enkele weken na deze lokale slotzitting zullen de KRAS-jongeren vanuit heel Vlaanderen naar Brussel trekken om ook daar politici te adviseren over hoe ze het thema macht op de politieke agenda willen zien staan.”