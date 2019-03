LEUVENSE HANDEL, DEEL 2: “Geef Bondgenotenlaan haar ‘grandeur’ terug” Bart Mertens

05 maart 2019

19u45 0 Leuven Handelaarsorganisatie Liefst Leuven waarschuwt het nieuwe stadsbestuur dat Leuven zich geen ‘retail apocalyps’ kan veroorloven. Die boodschap gaf voorzitter Marc Van de Velde mee tijdens een eerste officiële ontmoeting tussen de handel en het schepencollege. Deze week neemt hln.be je elke dag mee in het verhaal van de Leuvense handel. Aflevering 2: geef de Bondgenotenlaan haar ‘grandeur’ terug.

De Bondgenotenlaan – tot 1914 de Statiestraat - is samen met de Diestsestraat hét hart van de handel. Helaas heeft de Bondgenotenlaan door de jaren heen haar ‘grandeur’ van weleer verloren. Die evolutie heeft meerdere oorzaken waaronder de groeiende leegstand, onder meer door de hoge huurprijzen van de winkelpanden. Daar kan noch handelaarsorganisatie Liefst Leuven noch het stadsbestuur veel aan veranderen op korte termijn, maar andere maatregelen liggen wel binnen handbereik.

In Kopenhagen liggen de fietsen niet op een hoopje op het voetpad in winkelstraten Handelaarsorganisatie Liefst Leuven

“Een nette, aangename winkelstraat is het begin van alles”, klinkt het. “De voetpaden liggen niet zelden bezaaid met foutgeparkeerde fietsen. Niet meteen een visitekaartje als uithangbord voor de rest van de stad. Nette stoepen kunnen ook wonderen doen, want tweewielers die in allerlei staten van ontbinding worden achtergelaten geven echt geen fijne indruk aan bezoekers. Het stadsbestuur spreekt vaak over Kopenhagen als groot voorbeeld. Wel, daar liggen geen fietsen op een hoop in winkelstraten. Ook eenvoudige ingrepen zoals de bomen op regelmatige basis snoeien, kunnen bijdragen aan een aangename winkelstraat. En waarom zou de stad de elektriciteitskasten niet ondergronds kunnen plaatsen?”

Verkeersvrij op termijn?

En wat met het drukke busverkeer? Dagelijks rijden er immers zo’n 1.300 lijnbussen door de winkelstraat, goed voor een bus per minuut. “Minder grote bussen door de Bondgenotenlaan jagen, zou al een hele verbetering zijn voor de shopervaring van de mensen. Elektrische busjes kunnen een goed alternatief bieden aan de mensen. Het is ook een goed idee om de bushaltes te verplaatsen naar andere locaties. Geïnteresseerde ondernemers haken dikwijls af voor een winkelpand, omdat er voor het uitstalraam wachtende passagiers het zicht op de vitrine belemmeren. We denken bijvoorbeeld aan de Stadsschouwburg in de richting van het centrum en aan het Justus Lipsiusplein in de richting van het station. Tot slot moeten we durven nadenken over een autovrije Bondgenotenlaan vanaf de L. Melsenstraat. De stad Leuven zou een proefproject kunnen lanceren op zaterdag en op koopzondagen.”

