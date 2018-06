Leuvense brandweer redt jonge buizerd 25 juni 2018

De Leuvense brandweer redde zaterdagnamiddag een jonge buizerd in de Halfmaartstraat in Leuven. Het dier bevond zich onder een brug over de Dijle.





Het dier probeerde steeds te gaan vliegen, maar was daar nog te zwak voor, waardoor het steeds in het water terecht kwam en zich op het droge moest hijsen. De brandweer ving de vogel. Het dier werd opgehaald door het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen, waar het kan aansterken. (SVDL)