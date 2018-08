Leuvense band PhilliBustasPlus brengt 3de plaat uit 21 augustus 2018

02u31 0

PhilliBustasPlus, de oudste Nederlandstalige hiphopband uit Leuven, draait al zo'n twintig jaar mee in de scene. Wat in 1997 begon als een rappersduo met DJ (PhilliBustas) groeide uit tot een achtkoppige liveband. Na 'PLUS' en 'NOG' brengen ze nu 'MEER' uit. "Het derde album met liveband en het derde als PhilliBustasPlus. Een totaal nieuwe vibe. De muziek maken we voortaan helemaal zelf. Geen gedoe meer met beatproducers. Van nu worden de composities door acht mensen geïnterpreteerd. Dat maakt de constructies interessanter en voller. Elke muzikant versterkt het geheel vanuit zijn eigen achtergrond en instrumentenkennis. Na twintig jaar on stage is het vat nog lang niet af. PhilliBustas Plus blijft zichzelf opnieuw uitvinden", klinkt het. Meer info: www.facebook.com/PhilliBustasPlus (BMK)