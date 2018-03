Leuvens koor brengt meesters van de barok 02 maart 2018

In samenwerking met de gevestigde sopraan Emilie De Voght en een gelegenheidsensemble van professionele musici brengt kamerkoor Florilegium op 4 maart een sereen en toch jubelend concert met barokmuziek van Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi en Jan Dismas Zelenka in de kerk van Bovenlo. In het eerste deel van de cantate 'Ich hatte viel Bekümmernis' (BWV 21) van Bach staat de wisselwerking tussen koor, sopraan en hobo centraal. Zelenka schreef het 'Magnificat' (ZWV 107) en het 'Miserere' (ZWV 57) voor koor, orkest en sopraan solo. Zelenka is vandaag misschien wat minder bekend dan de twee andere componisten, maar werd door Bach zelf beschouwd als een van de belangrijkste van zijn tijd. Het concert besluit met het 'Magnificat van Vivaldi' (RV 610). Het concert vindt plaats op zondag 4 maart om 16 uur in de kerk van Bovenlo, Heidebergstraat 262 in Kessel-Lo. Kaarten via tickets@florilegium.be voor 12,5 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Minderjarigen betalen 7,5 euro. (ADPW)