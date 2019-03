Leuvens kankerinstituut toont vooruitgang in onderzoek en zorg ADPW

20 maart 2019

Het Leuvens kankerinstituut (LKI) organiseert deze zaterdag voor het eerst ‘Impact’, een ontmoetingsdag met schenkers, partners, vrijwilligers en andere sympathisanten. Onderzoekers en zorgverleners vertellen over de vooruitgang die ze boeken in de strijd tegen kanker. Dat doen ze aan de hand van presentaties, reportages en getuigenissen. Singer-songwriter Milo Meskens zorgt voor muzikale intermezzo’s.

In het LKI vinden onderzoek, therapie en zorg elkaar in een versterkende wisselwerking. Onderzoekers, artsen en verpleegkundigen bundelen er hun kennis en ervaring samen in de strijd tegen kanker. Zaterdag geven ze een inkijk in het Leuvens kankerinstituut en stellen ze een aantal nieuwe ontwikkelingen voor. Tegelijkertijd willen ze ook alle partners en sympathisanten bedanken en tonen welke impact hun steun heeft. De zitting start om 16 uur en loopt tot 18 uur. Deelname is gratis.