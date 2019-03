Leuvens burgemeester Ridouani wil niet weten van dagdisco: “Niemand wil stomdronken studenten die nu ook al overdag kotsend op de straat staan!” Bart Mertens

27 maart 2019

18u00 0 Leuven “Zo kan het niet verder!” Met die quote legt Bram Van Cauwenberge van fakbar Huis der Rechten (HdR) de vinger op de wonde. HdR krijgt immers geen toestemming voor hun dagdisco op 3 april van burgemeester Ridouani (sp.a). “De nieuwe burgemeester vergeet zijn studenten”, klinkt het. Ridouani ziet het anders. “Die evenementen roepen op tot comazuipen. Daar wordt niemand beter van, ook de studenten niet!”

Wordt het water stilaan te diep tussen de studenten en het nieuwe stadsbestuur? Zowel de studentenclubs als de studentenkringen beginnen te morren nadat kersvers burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) zopas besloot om dagdisco’s serieus in te perken. Een groepje studenten van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) voerde afgelopen maandag aan het stadhuis nog actie tegen de aanpak van het nieuwe stadsbestuur. “De laatste maanden worden veel activiteiten verboden om op die manier studentikoziteit uit het straatbeeld te weren”, klinkt het.

De laatste jaren waren er geen noemenswaardige incidenten plaats tijdens de dagdisco van HdR Bram Van Cauwenberge van Huis der Rechten (HdR)

Een gelijkaardige boodschap weerklinkt bij fakbar Huis der Rechten (HdR). Die studentenvereniging krijgt van burgemeester Ridouani (sp.a) geen toestemming voor een dagdisco op 3 april. “Tot voor kort organiseerde het HdR elk semester een dagdisco”, zegt Bram Van Cauwenberge van HdR. “Er komt nu plots -en zonder overleg met ons- een einde aan die traditie. Uit protest zal HdR op 3 april overdag de deuren sluiten. Een duidelijk signaal, want zo kan het niet meer verder. Voor HdR is het duidelijk: de kersverse burgemeester heeft enkel oog voor de inwoners van zijn stad en vergeet zijn studenten. Nochtans vonden er de laatste jaren geen noemenswaardige incidenten plaats tijdens de dagdisco en de politie is steeds tevreden.”

Alsmaar meer PV’s en medische interventies. Dat kan ik zwart op wit aantonen Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Dat laatste gegeven trekt burgemeester Ridouani in twijfel. “De politie heeft de handen vol met interventies tijdens dagdisco’s. Dat kan ik zwart op wit aantonen met de processen-verbaal van de politie. Ook de medische interventies nemen zorgwekkend toe. We moeten paal en perk stellen aan het fenomeen ‘dagdisco’ en zeker als ik moet vaststellen dat men bijna letterlijk oproept tot comazuipen. De maatschappelijke kosten van dit kwalijke fenomeen lopen hoog op en ik wil niet dat scholieren, burgers en toeristen moeten nu ook al overdag moeten laveren tussen kotsende studenten.”

Sterke drank

HdR stelt dat ze alles in het werk stellen om problemen te voorkomen en dat de organisatie maatregelen neemt na overleg met de politie. Burgemeester Ridouani waardeert die constructieve inspanningen, maar blijft op de rem staan. “Niemand is gebaat bij de bedenkelijke taferelen. Ik ga met de studentenverenigingen en –clubs rond de tafel zitten om de grenzen te bepalen waarbinnen Leuven een feestelijke studentenstad kan én moet blijven. De factor ‘sterke drank’ is niet zelden cruciaal als het grondig misloopt. Er mag gefeest worden, maar ik zal als burgemeester waken over de veiligheid en het welzijn. Ook die van de studenten trouwens, want het fenomeen comazuipen moet en zal aangepakt worden.”