Leuvenaars schrijven twee bussen vol complimenten Bart Mertens

01 maart 2019

15u45 0 Leuven Vandaag is het Complimentendag en eindigt de Vlaamse Week tegen Pesten. Om jongeren bewust te maken van het belang van een klein gebaar of complimentje hield de Complimentenbus halt op het Martelarenplein in Leuven.

Het doel? Zoveel mogelijk complimentjes laten neerpennen op de bus door de jongeren. Bovendien schenkt organisator Pilot per complimentje 10 cent aan vzw Awel, een organisatie waar kinderen en jongeren terechtkunnen voor een gratis en anoniem gesprek. De eerste dag is achter de rug en was alvast succes met twee volgeschreven bussen als resultaat. Ook vandaag lijkt de actie af te stevenen op een groot succes. In Leuven was er alvast geen gebrek aan complimenten.