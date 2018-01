Leuvenaars krijgen beweegbank TOESTEL MOET BEWONERS AANZETTEN TOT MEER LICHAAMSOEFENING ANDREAS DE PRYCKER

02u27 0 VPL Sportchepen Erik Vanderheiden (r.) en mede-oprichter Miel Vanhaverbeke testen de beweegbank in het Sluispark uit. Leuven In het Sluispark is gisteren de eerste IPitup-beweegbank voorgesteld door schepen van Sport Erik Vanderheiden (CD&V) en mede-oprichter Miel Vanhaverbeke. De beweegbank is een compact alles-in-één-toestal dat heel wat lichaamsoefeningen mogelijk maakt. "Iedereen die meer wil of moet bewegen kan er mee aan de slag, ongeacht zijn of haar niveau", klinkt het.

Een jaar geleden gingen de stad Leuven en Tofsport op zoek naar initiatieven die meer mensen aan het sporten krijgen. Twaalf projecten werden ingediend. IPitup, wat staat voor Injury Prevention, Improve Performance en Individualised Programs, startte vrijdag als eerste. Het zet in op een - naar eigen zeggen - slim lokaal sport- en beweegbeleid. Het zijn de eerste tastbare resultaten van de projectoproep 'Leuven, een vitale stad'. "De IPitup-beweegbank in het Sluispark en aan de Balk van Beel is een innovatief en compact alles-in-één toestel dat een unieke waaier aan lichaamsoefeningen mogelijk maakt. Iedereen kan er snel, eenvoudig en doelgericht mee aan de slag. Het toestel werd door IPitup vzw ontwikkeld als meerpersoonszitbank met meervoudige oefenfuncties. De bank nodigt uit tot bewegen, ontmoeten en beleven, over de generaties heen. Iedereen die meer wil of moet bewegen kan er mee aan de slag, ongeacht zijn of haar niveau", aldus Vanderheiden.





Virtuele coach

Het infopaneel op de bank introduceert allerlei laagdrempelige oefeningen. Wil je een ruimer aanbod, dan kan de bijhorende gratis app met individueel aangepast beweegprogramma als virtuele coach en motivator fungeren. "Het is tijdsefficiënt en individueel aangepast bewegen in circuitvorm waarbij je hardlopen, joggen of (snel)wandelen combineert met fundamentele kracht- en stabiliteitsoefeningen. Het zorgt voor een sterker en beter uitgebalanceerd lichaam en is cruciaal ter vermindering van letsels en ter verbetering van fysieke prestaties", verduidelijkt de schepen. De Vaartkom zal ook de thuisbasis worden van de allereerste IP-o-meter. Door het toevoegen van een IPitup-beweegbank aan een bestaande wandellus, Finse piste of loopparcours kan je deze eenvoudig en kostenefficiënt recycleren en opwaarderen tot een uitdagende IP-o-meter. Dat is een beweegcircuit waarop men naar hartenlust kan IP'pen.





43.000 euro

"Sporters beleven meer' geldt dus zeker en vast in Leuven", besluit schepen Vanderheiden. Het project kost zo'n 43.000 euro. Leuven is de eerste stad die hiermee uitpakt. "Maar ondertussen hebben heel wat bedrijven en ook de stad Hasselt al interesse getoond in het project", vertelt mede-oprichter Miel Vanhaverbeke. De beweegbank zelf kost zo'n 6.000 euro. "Maar het is eigenlijk niet de bedoeling om die zelf in huis te halen. Het is de bedoeling om sociaal sporten te promoten", klinkt het bij Vanhaverbeke.





Meer info via www.ipitup.be of de IPitup-Facebookpagina.