Leuvenaars genieten van Langste Veggietafel 27 april 2018

De (vegetarische) Leuvenaars konden gisternamiddag en -avond hun hartje ophalen op het Hogeschoolplein. Daar konden zij genieten van een vegetarische picknick, zelf meegebracht of gekocht aan één van de eetstandjes. "Vegetarisch eten wordt steeds vaker een gewoonte in de Leuvense huishoudens. Om nog meer mensen warm te maken om eens vis of vlees uit hun menu te schrappen, en zo een belangrijk steentje bij te dragen aan een klimaatvriendelijke toekomst, organiseerde het Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA) samen met stad Leuven en Leuven 2030 de Langste Veggietafel", zegt Katrien Rycken, coördinator van Leuven 2030.





Dit initiatief maakt deel uit van het feestjaar dat stad Leuven en Leuven 2030 uitrollen in het kader van de European Green Leaf Award 2018, de Europese erkenning voor de ambitieuze Leuvense inspanningen op vlak van duurzaamheid en klimaatneutraliteit. (ADPW)