Leuvenaar naar gevangenis voor gewapende overvallen in uitgaansnacht Andreas De Prycker

19 november 2018

11u48 0

Een 36-jarige man uit Leuven wordt verdacht van twee gewapende overvallen op studenten in de nacht van donderdag op vrijdag 16 november. Rond 3 uur sprak hij een meisje en haar vriend aan op de hoek van de Brusselsestraat en de Fonteinstraat. Hij bedreigde het meisje met twee messen die hij plaatste ter hoogte van haar slapen. De 18-jarige studente moest de inhoud van haar handtas, cash geld, haar smartphone en autosleutels, afgeven aan de overvaller. Het meisje kon aan de politie een goede beschrijving geven van de dader. Een halfuur later werd een 19-jarige studente langs achter aangevallen op de hoek van de Tervuursestraat en de Monseigneur Van Waeyenberghlaan. Een man gaf de studente enkele slagen op het achterhoofd, trok haar de grond op en stampte enkele keren tegen haar hoofd. De overvaller ging er vandoor met de handtas van het slachtoffer. Een getuige zag de overvaller een appartementsgebouw in de Van Waeyenberghlaan binnen gaan. De politie deed daar een huiszoeking op heterdaad en trof de verdachte aan in bed. De dertiger verkeerde onder invloed. In zijn appartement werd onder andere de gestolen handtas van het tweede slachtoffer en de gsm van het eerste slachtoffer teruggevonden. Het parket vorderde de onderzoeksrechter op verdenking van diefstal met geweld. De lokale onderzoeksdienst van PZ Leuven onderzoekt de zaak en bekijkt of de man ook in verband kan gebracht worden met andere feiten. De verdachte werd aangehouden en verschijnt op dinsdag 20 november voor de raadkamer.