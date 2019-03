Leuvenaar lanceert ‘gezonde cola’: “Belgisch, 100 % natuurlijk en zonder bewaarmiddelen” Ritchie scoorde eerder al met gezonde limonades Bart Mertens

15 maart 2019

18u00 3 Leuven Coca-Cola en Pepsi vechten al sinds begin vorige eeuw een verbeten strijd, maar als het aan Leuvenaar Jan Verlinden ligt, zijn de ‘cola wars’ voor niets geweest. Hij lanceert de eerste natuurlijke Belgische cola met zijn vintage limonademerk Ritchie. “De eerste natuurlijke cola zonder karamel en zonder fosforzuur ooit in België”, aldus de ambitieuze Verlinden die eerder al tot in Scandinavië succes had met zijn limonades.

Jan Verlinden gaf in 2016 na 22 jaar zijn carrière als marketeer op om terug te keren naar zijn roots: de brouwerij van zijn ouders in Lubbeek. Verlinden herlanceerde Ritchie, een Belgische limonade gebaseerd op een oud familierecept. Met succes, want de limonades van Ritchie doen het goed in eigen land maar ook in Nederland en zelfs in Scandinavië. Intussen kan je al in meer dan 500 verkooppunten terecht voor de limonades op basis van 100% natuurlijke ingrediënten en zonder bewaarmiddelen. Kortom, Jan Verlinden beleeft een mini-versie van de ‘American Dream’. Of de eeuwige strijd tussen Pepsi en Coca-Cola de inspiratiebron is geweest voor Jan Verlinden, weten we niet helemaal zeker, maar feit is dat Verlinden nu ook zijn eigen cola lanceert.

Niet zonder trots kan ik stellen dat ik erin ben geslaagd om cola heruit te vinden! Jan Verlinden van Ritchie

“Het is een 100 % natuurlijke frisdrank waar heel veel research aan vooraf gegaan is”, vertelt Jan Verlinden. “De licht sprankelende Ritchie-cola is de eerste zonder karamel en fosforzuur ooit in België geproduceerd. Het geheim is de uitgekiende balans en de weloverwogen mix van natuurlijke ingrediënten. Uiteraard wordt deze unieke cola met de nodige dosis passie en liefde in eigen land geproduceerd. Niet zonder trots kan ik stellen dat ik erin ben geslaagd om cola heruit te vinden en dat ik me dus ook colamaker mag noemen.”

Geheim recept?

Blijft de vraag: wat zit er in de cola van Jan Verlinden? Het is algemeen bekend dat het recept van Pepsi en Coco-Cola één van best bewaarde geheimen is in deze wereld, maar wil Jan wel vertellen wat er in zijn ‘gezonde’ cola zit? “Er komen niet echt geheime ingrediënten aan te pas. Ritchie-cola wordt gemaakt met een mix van aroma’s en kruiden. De drank bevat bijvoorbeeld colanoot-extract, rietsuiker en gerstemout. Om de typische zurige colasmaak te verkrijgen, maak ik overigens geen gebruik van fosforzuur. We hebben dat vervangen door citroensap en niet-alcoholisch gefermenteerd appelsap. Om de typische bruine kleur te verkrijgen, is het gerstemout van belang. Meestal gebruikt men karamel, maar uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er mogelijk gevaarlijke stoffen vrijkomen bij de productie van karamel.”

Gezonde cola dus, die bovendien een vleugje nostalgie serveert, want de Ritchie-flesjes zijn nu al gegeerd bij verzamelaars door de mooie retrolook. “Dat is de befaamde Ritchie retrolook”, besluit Jan Verlinden. “De nieuwe colafles sluit perfect aan bij de vintage look van de flesjes limonade. Je bent voor je het weet opnieuw in de ‘fifties’ en dat voelt heerlijk nostalgisch aan.”

Meer info: www.drinkritchie.com