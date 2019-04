Leuvenaar kreeg 20.000 euro om te beleggen en maakt 861,55 euro winst in vijf maanden tijd Bart Mertens

09 april 2019

18u00 0 Leuven Je hoeft geen beursgoeroe of miljonair te zijn om geld te verdienen met beleggen. Pieter Baeten (41), een televisieregisseur uit Leuven, is het levende bewijs van die stelling. Hij nam deel aan de ‘Binck Challenge’ en mocht 20.000 euro beleggen. Het resultaat? Een winst van 861,55 euro in amper vijf maanden tijd.

Vijf maanden geleden werd Leuvenaar Pieter Baeten (41) uit enkele honderden kandidaten geselecteerd om deel te nemen aan de ‘Binck Challenge’ van Binckbank. Hij kreeg 20.000 euro toegestopt om die naar eigen keuze te beleggen. Wat na vijf maanden overbleef, mocht Pieter houden en de eindbalans is lang niet slecht voor de Leuvenaar. Pieter mag in totaal 20.861,55 euro op z’n rekening schrijven, met dank aan zijn strategie waarin hij vertrouwde op zijn eigen instinct en de beleggingen niet overliet aan de bank. De Leuvenaar is alvast erg positief over zijn ervaring als belegger.

Deze resultaten kan je niet met een spaarboekje halen! Pieter Baeten (41)

“Ik had wel wat ervaring waardoor al die cijfers voor mij al lang geen droge materie meer zijn”, vertelt Pieter. “Beleggen wordt soms geassocieerd met gokken, maar dat is zeker niet het geval als je het verstandig doet. Deze resultaten kan je niet met een spaarboekje halen. Beleggen is zoals een rollende sneeuwbal die alsmaar groeit en sneller gaat. Uiteindelijk beleg ik om aan mijn pensioen op reis te kunnen gaan en goed te kunnen gaan eten.”

Vier tips

Heeft Pieter Baeten nog tips voor aspirant-beleggers? Vier zelfs! “Ten eerste: durf de stap zetten. Het is ook belangrijk om niet te panikeren als je met een dipje wordt geconfronteerd. Verder moet je het risico beperken door te investeren in bedrijven uit verschillende sectoren. Ik heb vooral geleerd dat je snel leert als beginnend belegger. Dat toont aan dat beleggen niet alleen is weggelegd voor specialisten.”

Stijn Ceelen, Country Manager van BinckBank, bevestigt. “We wilden aantonen dat je geen beursgoeroe of miljonair moet zijn om een goed rendement te behalen via beleggingen. En dat is gelukt.”