Leuvenaar dringt flat van ex binnen 10 augustus 2018

Een 39-jarige Leuvenaar hangt bij verstek drie maanden cel en 400 euro boete boven het hoofd op de Leuvense correctionele rechtbank. Op 23 september 2016 was hij immers de flatwoning van zijn ex-partner in Leuven binnengedrongen.





Beklaagde M.G. vond het niet nodig om zich omtrent deze aantijgingen te verdedigen en bleef afwezig. Blijkbaar ging er een hele voorgeschiedenis en flink wat familiale problemen deze indringing bij de vrouw vooraf. Daarna werd er gepoogd via een minnelijke schikking tot een oplossing te komen, maar dit mislukte.





Het vonnis bij verstek wordt verwacht op 5 september. (SVDL)