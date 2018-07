Leuvenaar (22) in de cel voor overval op Gamma VERDACHTE OOK LID VAN BENDE ACHTER HOLD-UP OP ALBERT HEIJN-FILIAAL SIEBE DE VOOGT

07 juli 2018

02u44 0 Leuven Een 22-jarige Leuvenaar zit in de cel voor een gewapende overval vorige week op een Gamma-filiaal in Oostende. Alex R. is een vriend van hoofdverdachte Ayoub A. (21) uit Tienen, maar ontkent elke betrokkenheid. A. werd al meermaals veroordeeld voor brutale overvallen, waaronder die van drie jaar geleden op de Albert Heijn in Leuven.

De raadkamer in Brugge verlengde gisterenmorgen de aanhouding van Tienenaar Ayoub A. (21) voor een gewapende overval vorige week vrijdag op een Gamma-vestiging in Oostende. In hetzelfde dossier zit nu ook een 22-jarige man uit Leuven in de cel. Ook de aanhouding van Alex R. werd met een maand verlengd. De man heeft al een uitgebreid strafblad, maar ontkent elke betrokkenheid.





"Hij is een vriend van de hoofdverdachte, maar zegt met de overval niets te maken te hebben", zegt zijn advocaat Fabienne De Smet.





Bromfiets

Ayoub A. pleegde op 18 juni een overval op de Aldi langs de J.P. Minckelerstraat in Leuven. Op camerabeelden was te zien hoe hij met een bromfiets de parking opreed en het personeel bedreigde met een pistool. A. was duidelijk herkenbaar, want had enkel een petje op. Omdat hij vreesde dat de politie hem op de hielen zat, dook hij onder in een hotelletje aan de kust. Samen met een kompaan pleegde hij vorige week vrijdag vervolgens een gewapende overval op de Gamma in Oostende.





Naast 10.000 euro nam A. ook een gsm van één van de medewerkers mee. Hij bleef het toestel gebruiken en kon zo gelokaliseerd worden. Leden van het POSA-team sloegen A. een dag later in de boeien op een hotelkamertje in Middelkerke.





Meerdere overvallen

De Tienenaar blijkt ondanks zijn jeugdige leeftijd al een zware crimineel te zijn. Over zijn kompaan houdt hij de lippen stijf op elkaar en op z'n strafblad staan al een waslijst aan gewapende overvallen. Ayoub A. maakte in november 2015 deel uit van de bende die op brutale wijze de Albert Heijn langs de Vaartkom in Leuven overvielen. Ze gijzelden en knevelden twee uur lang tien werknemers in afwachting van de winkelbediende. Bij zijn aankomst dwongen ze hem de kluis te openen. Uiteindelijk namen de overvallers de vlucht met meer dan 10.000 euro cash geld. A. kreeg een jaar later zes jaar cel voor de hold-up en nog twee andere feiten. Enkele weken voordien had de toen 19-jarige overvaller een kluis met 1.500 euro gestolen in de Leuvens Ladbrokes 'omdat hij er geld had verloren". In dezelfde periode overviel A. met twee kompanen ook de Exotic World in de Brusselsestraat. Ondanks zijn veroordelingen was de Tienenaar tot voor z'n arrestatie vorige week weer op vrije voeten. Volgens bronnen zou hij erin geslaagd zijn z'n enkelband door te knippen.