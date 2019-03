Leuvenaar (21) slaat vrouw invalide in dancing Versuz. Moeder slachtoffer: “Leven van mijn dochter is verwoest door dronkenlap” Twintiger krijgt werkstraf en wacht nog een fikse schadevergoeding Kim Aerts Birger Vandael

19 maart 2019

18u54 0 Leuven Een 21-jarige man uit Kessel-Lo heeft een werkstraf van 200 uren en een boete van 1.600 euro opgelegd gekregen nadat hij klappen had uitgedeeld in de Hasseltse dancing Versuz. Levi D. sloeg een 25-jarige vrouw uit het Limburgse Beringen blijvend invalide.

De feiten speelden zich af op 2 juni 2017 in de Hasseltse discotheek. Daar kreeg D. het in het feestgedruis aan de stok met de 25-jarige Limburgse. Naar eigen zeggen kreeg hij eerst een slag in het gezicht tijdens een discussie. “Ik heb toen terug geslagen. Ik wist niet dat het een meisje was. Ik ben zeker niet blijven slaan toen ze al op de grond lag”, luidde de uitleg van beklaagde.

Uit verklaringen bleek dat de vrouw na de vuistslag slecht ten val kwam en slagen bleef incasseren. Zo kreeg ze een zware klap op de rechterslaap en rechterkaak te verwerken. Dat resulteerde in drie hersenbloedingen. Volgens de advocaat van de burgerlijke partij stroomde het bloed uit de vrouw haar neus en oren. Ze belandde met enkele breuken in het ziekenhuis. De gevolgen zijn voor het slachtoffer niet te overzien. De Limburgse werd blijvend invalide verklaard.

Door een dronkenlap is de toekomst van mijn dochter kapotgemaakt. Ze was zo’n verstandig meisje, maar nu slaapt ze 16 uur per dag en haar karakter is veranderd. Moeder van slachtoffer

Veranderd

“Haar karakter is veranderd en ze heeft een kort geheugen. Ze was een verstandig meisje, maar nu slaapt ze bijna zestien uur per dag. Dat is allemaal het gevolg van die feiten”, pleitte de burgerlijke partij. Ook de moeder van de jonge vrouw was bij de behandeling aanwezig in de rechtbank. “Door een dronkenlap is de toekomst van mijn dochter kapotgemaakt. Sinds het voorval gaat er niks meer bij haar.”

Levi D. hield voet bij stuk dat de vrouw hem die avond na een eerdere ontmoeting bleef lastigvallen. Hij had het gevoel dat ze hem volgde en dat zij als eerste uithaalde.

Uitlokking

Hij riep uitlokking en wettige zelfverdediging in, maar die argumenten werden van tafel geveegd. Nog volgens de rechter zou D. niet de minste bekommernis getoond hebben om het lot van de vrouw. De rechtbank hield wel rekening met zijn jeugdige leeftijd. Om zijn re-integratie in de maatschappij niet in de weg te staan door een verblijf in de gevangenis kreeg D. een taakstraf van 200 uren. Indien hij die niet correct uitvoert, wacht hem alsnog een celstraf van 12 maanden. Het slachtoffer kreeg een provisionele schadevergoeding van 2.500 euro toegewezen. De rechtbank zal een deskundige aanstellen om een exacte schadevergoeding te kunnen bepalen. Dat bedrag kan zwaar oplopen. De debatten worden heropend op dinsdag 29 oktober in de rechtbank van Hasselt.