Leuven Zingt lokt 9.000 man DEEL OPBRENGST GAAT NAAR VZW VOOR STRAATKINDEREN IN ETHIOPIË STEFAN VAN DE WEYER

30 juli 2018

02u23 0 Leuven De negentiende editie van Leuven Zingt lokte zaterdagavond om en bij de negenduizend zangers-voor-een-avond. Om kwart na negen werd de Oude Markt afgesloten omdat ze zo goed als stampvol zat.

"In 2001 organiseerden we de allereerste editie van Leuven Zingt. Het concept sloeg meteen aan en werd zelfs een groter succes dan we verwacht hadden. Geleidelijk aan groeide het evenement en ondertussen zitten we aan zo'n 9.000 bezoekers. De eenvoud in de formule spreekt enorm aan. De bezoekers komen in groep naar Leuven Zingt en dat brengt een uniek samenhorigheidsgevoel op de Oude Markt. Samen zingen brengt vreugde in de harten en maakt mensen gelukkig. Dat voel je ook op het plein. Velen omschrijven Leuven Zingt als de leukste zomeravond op de Leuvense kalender. De mensen gaan na afloop al zingend naar huis. "Thank you for the Music..." Dat tovert een glimlach op mijn gezicht. Daar doe je het voor als organisatie", klinkt het bij organisator Hugo Mertens.





"De songlist is heel belangrijk. Dit jaar zingen we voor het eerst "On And On" van X-Session en "Shape of You" van Ed Sheeran. Beiden om de jeugd wat te lokken en omdat Sheeran onlangs op Werchter stond. De Samsonrock is erbij voor de allerjongsten. "Wake me up" is er als eerbetoon aan George Michael.





We werkten trouwens ook voor het eerst met livebeelden van de Oude Markt, die je enkel ter plaatse kon zien, en dat sloeg aan. Waarover ik ook tevreden ben is dat we buiten onze vaste kern van veertig podiumzangers er dit jaar ongeveer evenveel nieuwkomers zijn. Zo komt er geen sleet op de formule. We schenken een mooi aandeel van de opbrengst aan het goede doel. Leuven Zingt koos dit jaar voor een goed doel dat is opgestart door Johan Vandenbossche uit Kessel-Lo. Hij was één van onze medewerkers in de beginjaren van Vlaanderen Zingt in Leuven. Hij zet zich met vzw Let Us Change in voor straatkinderen in Ethiopië", wist Mertens.





Topavond voor horeca

Leuvenaar Victor Dons (70) was al voor het twaalfde jaar podiumzanger.





"Dit is voor mij één van de leukste dagen van het jaar. Vanaf half juli begint het dan al te kriebelen. Ik vind de liedjeskeuze enorm goed, maar ik had het graag iets internationaler gezien met een toets Presley of Sinatra erin. "Du" Van Peter Maffay zou er ook niet misstaan."





Marc Pinte bracht zijn rol als volwaardig ceremoniemeester en dirigent tot een goed eind. "Het was sowieso een leuk feestje, de inbreng van livebeelden was een leuke motivator. Het was ook een goede avond voor de horeca die hun beste avond van het jaar beleefde, ik weet dat verschillende cafés deze avond werkten met extra personeel, een positief gegeven", besluit Pinte.