Leuven wint voor tweede jaar op rij #sportersbelevenmeer-award

13 december 2018

Ook in 2018 daagde Sport Vlaanderen alle Vlaamse gemeenten en steden uit om deel te nemen aan de #sportersbelevenmeer-campagne. “Onze sportdienst sleepte hiervoor gisterenavond voor het tweede jaar op rij een award in de wacht”, glundert schepen van sport Erik Vanderheiden (CD&V). Daarnaast eindigde Leuven ook in de top 3 van Vlaams-Brabant voor het organiseren van een sportevenement waar beleving centraal staat, namelijk de Leuven Night Run.

Met de #sportersbelevenmeer-campagne willen Sport Vlaanderen en de Vlaamse steden en gemeenten meer mensen aan het bewegen krijgen door het posten van foto’s op sociale media, het organiseren van activiteiten voor gezinnen en in de natuur, het aanbieden van sportinitiatieven op het werk, het promoten van de Maand van de Sportclub, enzovoort.