Leuven wil schietstand kopen van Defensie Bart Mertens

26 november 2018

18u29 1 Leuven De stad Leuven heeft plannen om de voormalige militaire schietstand aan de Milseweg in Heverlee te kopen. “De infrastructuur staat leeg en kan omgebouwd worden tot jeugdaccommodatie”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

Schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V) wil een schietstand kopen. Niet om jongeren te leren schieten maar om de scoutsverenigingen Anne Frank en Onze-Lieve-Troost beter onderdak te bezorgen. De jeugdbewegingen zitten momenteel in slechte accommodatie en dat moet veranderen in de toekomst. “Daarom hebben we ons oog laten vallen op de voormalige schietstand aan de Milseweg in Heverlee”, aldus schepen Vansina. “Die is eigendom van het ministerie van Defensie maar wordt niet langer gebruikt door de militairen. Aan de schietstand is ook een woning en een mooi terrein verbonden dat in de toekomst dienst zou kunnen doen als buitenspeelruimte voor de jongeren.”

283.000 euro

De aankoop is nog niet rond maar de stad Leuven heeft alvast een voorwaardelijk bod klaar van 283.000 euro. Er zal ook een onteigeningsprocedure aan te pas komen maar sowieso moet het ministerie van Defensie zich nog akkoord verklaren. “Bijkomend voordeel is de verbinding met de Kerpelstraat. We zouden een fietsvriendelijke doorsteek kunnen maken tussen de Kerspelstraat en de Milseweg”, besluit schepen Dirk Vansina.