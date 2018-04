Leuven verdubbelt ophaling roze zak AL 52 % MEER ZACHTE PLASTICS OPGEHAALD IN VERGELIJKING MET 2017 BART MERTENS

26 april 2018

02u44 0 Leuven Het stadsbestuur zal vanaf 4 mei de roze zak voor zachte plastics om de drie weken ophalen. Momenteel is dat nog om de zes weken, maar door het succes van de roze zak wordt het aantal verhoogd. "Dit jaar is al 52% meer zachte plastics opgehaald vergeleken met dezelfde periode vorig jaar", zegt Mohamed Ridouani (sp.a).

Het stadsbestuur besliste in 2017 om de roze zak aan huis op te halen zodat Leuvenaars de zak niet meer naar het containerpark moesten brengen. En die beslissing bleek geen vergissing te zijn, want er werd liefst 473 ton zachte plastics opgehaald aan huis. Tel daarbij nog de 162 ton zachte plastics die in de containerparken terechtkwamen en je weet dat de roze zak een groot succes is in Leuven. Het feit dat de roze zak goedkoper is dan de gewone bruine vuilniszak is daar uiteraard niet vreemd aan. Of met andere woorden: correct sorteren kan je jaarlijks vele tientallen euro besparen.





Extra ophalingen

Tot op heden werd de roze zak één keer om de zes weken opgehaald in Leuven. Dat had tot gevolg dat sommige gezinnen tot wel vier gevulde roze zakken in huis hadden staan gedurende een tijdje. Om te verhelpen aan dat euvel heeft de stad Leuven besloten om de roze zak vanaf 4 mei aan huis op te halen om de drie weken. Zo wil het stadsbestuur de inwoners aanmoedigen om de roze zak in de toekomst nog meer te gebruiken. "Leuvenaars zijn topsorteerders", zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani (sp.a) die tevens kandidaat-burgemeester is voor zijn partij. "In vergelijking met andere centrumsteden haalt Leuven heel goede afvalcijfers. De afvalcijfers zitten al jaren in dalende lijn en in 2017 is de restfractie nog eens met 7,2 procent gedaald. Dat is grotendeels te danken aan de inzameling van de zachte plastics. Per inwoner heeft Leuven 108,5 kilogram restafval per jaar, wat ruim onder het Vlaams gemiddelde van 152 kilogram ligt."





In dat cijfer zijn de studenten niet meegeteld, maar de positieve evolutie zet zich ook door in de totale afvalberg. "In Leuven bedraagt het totale afval 369 kilogram per inwoner per jaar, terwijl het gemiddelde in Vlaanderen 490 kilogram is. Leuven heeft de tweede kleinste afvalberg van alle centrumsteden volgens de stadsmonitor", besluit Mohamed Ridouani die nog meegeeft dat de ophalingen voor de roze zak ook in de toekomst op vrijdag zullen gebeuren. De online afvalkalenders en de gratis app 'Recycle' zijn ondertussen ook al aangevuld met de extra data.