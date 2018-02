Leuven trapt duurzaam European Green Leaf-jaar af 08 februari 2018

02u23 0 Leuven De inspanningen op vlak van duurzaamheid hebben Leuven de titel 'European Green Leaf 2018' opgeleverd. En om dat in de kijker te zetten, werd de prestigieuze award gisteren onthuld in het stadskantoor.

"We gaan de European Green Leaf een heel jaar in de kijker zetten, en dat doen we samen met iedereen die hard werkt om van Leuven een leefbare en duurzame stad te maken", zeggen schepen Mohamed Ridouani en Katrien Rycken van Leuven 2030. Volgens die laatste moet 2018 ook het jaar van de kentering worden inzake klimaatneutraliteit. "Ik spreek over het jaar van de versnelling", klinkt het. "We zien al dat vele inwoners en andere actoren binnen Leuven hun verantwoordelijkheid opnemen en mee bouwen aan een klimaatneutrale toekomst. Daar heeft de Europese Commissie ons ook voor bekroond. Maar nu is het tijd dat héél Leuven ziet welke kansen er voor het grijpen liggen."





Pluim voor inwoners

Ridouani ziet de award als een pluim op de hoed van elke Leuvenaar en kijkt uit naar de initiatieven die dit jaar op de agenda staan. "Om Leuvenaars te helpen met energie besparen, organiseren we op 4 maart een Energiebeurs in Hal 5. De campagne Leuven Switcht blijft ook in 2018 actief, om zoveel mogelijk inwoners te laten overstappen op goedkope groene stroom. Ook LICHT Leuven, een partnerschap voor hernieuwbare energie, is beloftevol. Op termijn willen we als stad volledig op hernieuwbare energie draaien, waarvan het grootste deel lokaal geproduceerd wordt."





De stad gaat ook nog aan de slag met LeuvenAir, een burgerplatform dat de luchtkwaliteit verder in kaart wil brengen. Via LeuvenAir kan je goedkoop onderdelen voor een fijnstof-sensor bestellen. (BMK)