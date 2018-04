Leuven Switcht is groot succes 03 april 2018

Dankzij het initiatief Leuven Switcht werd de voorbije maanden al meer dan 206,80 ton CO¿ bespaard. Meer concreet kozen de voorbije vier maanden meer dan 500 Leuvense huishoudens om over te schakelen op groene stroom. Met die inspanning hebben de Leuvenaars een hoeveelheid CO¿-uitstoot bespaard die te vergelijken is met ongeveer 5.200 autoritten van Brussel naar Parijs. Leuven Switcht werd gelanceerd door vzw Leuven 2030, een vereniging die streeft naar een klimaatneutrale toekomst voor Leuven. "De Leuvenaars maakten de overstap op groene stroom via de gebruiksvriendelijke website www.leuvenswitcht.be.. De website kan door elke Vlaming gebruikt worden om over te stappen op groene stroom. Gemiddeld besparen de deelnemers 184,51 euro op hun energierekening. Uniek aan het initiatief van vzw Leuven 2030 is dat het geen groepsaankoop is. Via Leuven Switcht vind je een goedkoop contract voor je persoonlijke energieverbruik", aldus Leuven 2030. (BMK)