Leuven schorst samenwerking met De Zorghoeve Asiel wijst op erfenis uit verleden en wil in dialoog gaan met stadsbestuur

28 januari 2019

20u10 0 Leuven De stad Leuven schorst tijdelijk de samenwerking met dierenasiel De Zorghoeve uit Bertem. “Enkele dierenorganisaties trokken aan de alarmbel over de leefsituatie van de dieren. We wachten nu op de conclusies van het onderzoek”, zegt schepen van Dierenwelzijn Thomas Van Oppens (Groen). De Zorghoeve stelt dat ze met een erfenis uit het verleden zitten. “Rome is ook niet op één dag gebouwd”, klinkt het.

Wat is er aan de hand in dierenasiel De Zorghoeve in Bertem? Afgelopen weekend trokken enkele dierenorganisaties aan de alarmbel over de leefsituatie van de dieren in het asiel dat momenteel onderdak biedt aan zo’n dertig katten, twintig honden en een handvol boerderijdieren. De klachten? Zieke katjes die ter adoptie worden aangeboden en zelfs varkens met schurft. Verder ook nog onregelmatigheden in de huisvesting zoals bijvoorbeeld te kleine kooien en te kleine stallingen. Ook over de juridische structuur van De Zorghoeve maken dierenorganisaties zich zorgen. Zo worden er vragen gesteld bij de omgevingsvergunning die niet in orde zou zijn.

Wat er precies aan de hand is, moet nog blijken uit het onderzoek van Dierenwelzijn maar Open Vld Leuven vraagt alvast aan de stad Leuven om het samenwerkingscontract met De Zorghoeve tijdelijk te schorsen. “We moeten meer aandacht hebben voor het welzijn van dieren en in die zin is het beter om het contract minstens tijdelijk te schorsen”, zegt Steven Vermoere van Open Vld Leuven. Fractieleider Rik Daems sluit zich daar bij aan. “Ik ben een grote dierenvriend en het is schrijnend als de regels niet worden gerespecteerd. Dieren die ter adoptie worden aangeboden, blijken er slecht aan toe te zijn. Zo loop je het risico dat mensen toch kiezen voor een kweker terwijl er zoveel dieren wachten op een liefdevolle adoptie.”

Bij de stad Leuven gaan ondertussen ook de alarmbellen af, zelfs in die mate dat het contract met De Zorghoeve wordt geschorst. “We vellen nog geen definitief oordeel en wachten de resultaten van het onderzoek af. Maar intussentijd schorsen we wel het contract dat de stad Leuven heeft met De Zorghoeve in Bertem. We nemen dierenwelzijn bijzonder ernstig”, reageert schepen van Dierenwelzijn Thomas Van Oppens.

Bij De Zorghoeve in Bertem wordt er verwezen naar de erfenis uit het verleden. Het klopt dat het dierenasiel eerder al in opspraak kwam toen de vorige uitbater er nog actief was maar ondertussen is die man van het toneel verdwenen. In december kwam er met Marc De Keyzer een nieuwe uitbater en die voelt dat de negatieve reputatie van zijn voorganger zwaar doorweegt. “Heel wat zaken die in de media zijn verschenen, kloppen niet. Dat was en is een slag in ons gezicht. De katten leven hier bijvoorbeeld een luxeleven. We namen het asiel over in december van vorig jaar en werden geconfronteerd met een put. Jarenlang is er niets geïnvesteerd en als wij het asiel niet hadden overgenomen dan was het einde verhaal. We doen er alles aan om de situatie dag na dag te verbeteren maar op twee maanden tijd kan je niet alles piekfijn in orde brengen. Dat onze activiteiten hier stopgezet zouden worden op basis van geruchten is werkelijk een brug te ver. We willen de kans krijgen om te bewijzen dat we wel goed bezig zijn en daarom nodigen we de stad Leuven uit om met eigen ogen te komen kijken naar onze werking en voor een gesprek. Ondanks de erfenis uit het verleden willen we niet opgeven.” De Zorghoeve krijgt ondertussen ook steun van andere asielen die erop wijzen dat er in onze regio nog altijd een groot plaatsgebrek is voor de opvang dieren. “Rome is ook niet in één dag gebouwd”, besluit Iris Cornelis, mede-uitbaatster van De Zorghoeve.