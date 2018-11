Leuven redt 5.000 maaltijden van de vuilnisbak Bart Mertens

20 november 2018

17u15 0 Leuven Too Good To Go - de app tegen voedselverspilling - is uitgegroeid tot een vaste waarde in Leuven. Samen met 1.500 Leuvense ‘Food Waste Warriors’ redde Too Good To Go 5.000 maaltijden van de Leuvense vuilnisbakken op zeven maanden tijd. Dit realiseerde de app met zijn 50 trouwe lokale partners.

Wereldwijd gaat maar liefst een derde van het geproduceerde voedsel verloren. Dat is 1.3 miljard ton per jaar. Als we rekening houden met de gehele keten van productie tot consumptie, verspillen we gemiddeld 345 kilo voedsel per inwoner in België. Al dat geproduceerde eten kost natuurlijk ook water, energie en grondstoffen. Zonde om verloren te laten gaan. Onder het motto ‘lekker eten hoort op een bord en niet in de vuilnisbak!’ trekt de app Too Good To Go sinds begin maart door België.

De consument, beter gekend als ‘Food Waste Warrior’, plaatst een bestelling bij één van de vele handelaars in de regio en haalt zijn portie tegen sluitingstijd op. “Een simpele, milieubewuste manier van werken voor beide partijen”, aldus de ontwikkelaars. “Too Good To Go blijft zich inzetten om verspilling wereldwijd tegen te gaan. We gaan steeds actief op zoek naar partners die samen met ons de strijd willen aangaan tegen voedselverspilling en hun harde werk niet graag in de vuilnisbak zien verdwijnen.”

350 taarten

Ook in Leuven doet de app het goed, met 5.000 maaltijden die uiteindelijk niet in de vuilnisbak terecht kwamen. “Exki is duidelijk de populairste Too Good To Go-partner in het Leuvense. Met bijna 1.000 geredde porties spannen zij de kroon in de voedselrevolutie die we teweeg brengen. Nationaal gezien redde de keten liefst 1.500 maaltijden De Leuvenaar is duidelijk ook een zoetebek want Les Tartes de Françoise redde 350 taarten. Andere lokale favorieten zijn Coup de Soup, Croque ’n Roll en Sticks & Bowls met elk rond de 300 geredde maaltijden.”