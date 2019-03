Leuven pioniert met ambitieuze ‘Roadmap 2050’: “Betonstop al in 2025” Bart Mertens

28 maart 2019

19u21 2 Leuven Vijftien partners sloten zopas een samenwerkingsakkoord af om de Leuvense klimaatdoelstellingen kracht bij te zetten. “De stad pionierde in 2013 met de oprichting van het ‘klimaatnetwerk’ Leuven 2030 en doet dat nu opnieuw met de ambitieuze Roadmap 2050”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Het debat rond het klimaat ligt de laatste maanden steeds nadrukkelijker op de politieke tafel. In Leuven is dat al enkele jaren het geval. Zo werd in 2013 klimaatnetwerk Leuven 2030 opgericht. De universiteitsstad ziet een rol als pionier meer dan zitten en neemt die rol nu opnieuw op met de lancering van ‘Roadmap 2050’. Zopas ondertekenden 15 grote partners waaronder stad Leuven, KU Leuven, VOKA, AB InBev, Boerenbond en Fluvius een samenwerkingsakkoord om de klimaatdoelstellingen waar te maken. Meer concreet: 13 programma’s en 80 ‘klimaatwerven’.

“Om onze welvaart en levenskwaliteit ook in de toekomst veilig te stellen, moeten we als samenleving de CO2-uitstoot in Leuven snel en drastisch naar beneden halen. Deze Roadmap is een ‘call to action’ aan overheden, bewoners, kennisinstellingen, bedrijven en investeerders om samen daadkrachtig actie te ondernemen voor een klimaatneutrale toekomst voor Leuven”, zegt Katrien Rycken, coördinator van Leuven 2030. Ook burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) is tevreden met de gebundelde krachten. “Een breed draagvlak bij de Leuvenaars en alle andere partners is cruciaal. Als stadsbestuur kunnen we dit niet alleen realiseren.”

Duizend woningen

Blijft de vraag: wat wordt er concreet ondernomen? Schepen van Klimaat en Duurzaamheid David Dessers (Groen) geeft tekst en uitleg. “Leuven staat onder meer voor een jaarlijkse energierenovatie van 1.000 woningen, een verdubbeling van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer tegen 2030 en de realisatie van de betonstop in 2025. Verder gaan we voor de vertienvoudiging van de energieproductie uit zonnepanelen tegen 2030.”