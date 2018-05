Leuven orgelt en beiert 18 mei 2018

Op zaterdag 19 mei staat Leuven in het teken van orgels en beiaarden. Orgelcurator Luc Ponet stelde een uiteenlopend programma samen om de rol van Leuven als orgelstad in de verf te zetten. "Vanaf 8.30 uur kan je in de stad draaiorgels horen die de straten en pleinen zullen opvrolijken met populaire deuntjes", zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). "Om 10 uur begint in de Predikherenkerk het programma 'Orgel for kids', een project met Koen Pauly bedoeld voor kinderen tot 10 jaar. Om 12 uur is het dan weer tijd voor het lunchconcert 'Orgel en Hop' in de Sint-Geertruikerk met Wouter Dekoninck en Fred Brouwers. Wie wil kan ook genieten van een orgellunch in Convento Wijnbistro maar reserveren via 0468/51.71.35 is wel noodzakelijk. In de namiddag gaat het programma verder met een orgel- en beiaardwandeling. In de Sint-Geertruikerk draait het programma rond orgel en taiko en in de Sint-Jozefkerk staan orgel en elektrische gitaar op het programma. SLAC/Conservatorium pakt dan weer uit met het pas geïnstalleerde Hammondorgel uit 1937. In de Predikherenkerk tot slot wordt het programma HipOrgue opgezet waar alles draait rond orgel en hiphop." Meer info: www.leuvenorgelstad.be of via info@leuvenorgelstad.be. (BMK)