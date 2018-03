Leuven met voorsprong duurste stad HUIS KOST GEMIDDELD 332.751 EURO STIJGING VAN MEER DAN 50 % IN 12 JAAR BART MERTENS

20 maart 2018

02u45 0 Leuven Leuven is met een lengte voorsprong de duurste centrumstad van Vlaanderen om een huis te kopen. In 2016 liep de gemiddelde prijs op tot 332.751 euro en daarmee is Leuven de enige stad die de grens van 300.000 euro vlot overschrijdt. Ter vergelijking: nummer twee Brugge laat een gemiddelde van 244.343 euro voor een huis optekenen. Dat blijkt uit de Stadsmonitor.

De nieuwe Stadsmonitor (2016) is een feit. Dat onderzoek biedt aan de hand van een 200-tal indicatoren een gedetailleerde blik op de maatschappelijke ontwikkelingen in de dertien centrumsteden van Vlaanderen. Leuven krijgt in de Stadsmonitor geen slecht rapport maar het is ook geen hoera-verhaal over de hele lijn. Zo geven de bevraagde inwoners onder meer aan dat ze behoorlijk tevreden zijn over de gang van zaken in de stad maar de fierheid op de stad is toch gedaald in vergelijking met 2014. De Leuvenaar staat ook het meest open voor diversiteit in vergelijking met de andere centrumsteden en heeft veel vertrouwen in de politie en het gerechtelijk apparaat.





Ruimte voor verbetering

"Leuven behaalt een uitstekend rapport", aldus kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) in een eerste reactie. "Op basis van de Vlaamse Stadsmonitor is het duidelijk dat Leuven één van de meest open, vooruitstrevende en veilige steden van Vlaanderen is. We behoren tot de absolute top inzake veiligheid, kinderopvang, gezondheid, jobs, sport, openheid, mobiliteit en vertrouwen in de politie. Ik zie uiteraard nog ruimte voor verbetering maar ik ben wel bijzonder trots."





Nog goed nieuws: in Leuven verdienen de mensen 15% meer dan in andere centrumsteden maar daar staat wel tegenover dat huizen en appartementen alsmaar duurder worden in de stad. De gemiddelde prijs van een appartement klokt af op 228.897 euro. De stad is met dat gemiddelde niet de duurste centrumstad want die bedenkelijke eer is weggelegd voor Roeselare met een gemiddelde prijs van 269.858 euro. We moeten er dan wel bij vertellen dat Roeselare met 20% het laagste aantal flats in de aanbieding heeft van alle Vlaamse centrumsteden. Ook in Brugge (255.739), Gent (249.672) en Aalst (236.873) zijn de appartementen duurder. Wat huizen betreft is het Leuvense verhaal echter dramatisch. Een huis kostte in 2016 gemiddeld 332.751 euro en daarmee is Leuven de enige centrumstad in Vlaanderen die vlot over de grens van 300.000 euro gaat. Ter vergelijking: in 2006 was Leuven ook al koploper met een gemiddelde prijs van 217.829 euro en die trend werd in 2012 voortgezet met een gemiddelde prijs van 292.517 euro.





Hoogste verhuisintenties

Ondertussen is een Leuvens huis dus meer dan 100.000 euro duurder dan het Vlaamse gemiddelde van 228.467 euro. Bijzonder zorgwekkend is ook dat zowel de prijs van appartementen als de prijs van huizen in vergelijking met 2006 met meer dan 50% is gestegen. Eveneens zorgwekkend is dat de Leuvenaars de hoogste verhuisintenties van alle centrumsteden laten optekenen in de Stadsmonitor en het hoeft niet te verbazen dat ze dit willen doen omwille van financiële motieven. Conclusie: Leuven is een fijne stad met vele troeven maar de verhouding tussen eigenaars en huurders is scheefgetrokken en in 25% van de huishoudens gaat er meer dan 30% van het inkomen naar de woonkosten. Enkel Antwerpen scoort slechter met 29%. Bij huurders in Leuven loopt het percentage zelfs op tot meer dan 40.





De oppositiepartijen zien in betaalbaar wonen dan ook de grootste uitdaging voor de toekomst. "Het valt op hoe groot de woonuitdaging is geworden", zegt David Dessers, kandidaat-burgemeester voor Groen. Wie wil kopen, heeft het moeilijk maar het probleem is acuut voor mensen die huren. Te veel mensen betalen een te groot deel van hun inkomen aan huur voor een slechte woning terwijl er te weinig sociale huurwoningen zijn.





Kandidaat-burgemeester Rik Daems sluit zich aan. "In vergelijking met de andere centrumsteden wordt Leuven steeds duurder. Mijn voorstel om de onroerende voorheffing gericht te verlagen voor bepaalde groepen heeft groen licht gekregen van de Raad van State en wordt hopelijk snel goedgekeurd in het Vlaams parlement."