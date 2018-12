Leuven maakt zich op voor Corrida Voorinschrijvingen overtreffen record met bijkomende inschrijvingsdag tot gevolg Bart Mertens

24 december 2018

14u20 0 Leuven De Eindejaarscorrida in Leuven verwacht opnieuw 6.500 deelnemers. Dat laat atletiekclub DCLA weten na een bijzonder succesvolle voorinschrijving. “Na een sterke jubileumeditie in 2017 zijn we klaar voor een nieuwe ‘fun run’ door het historische centrum van Leuven op 30 december. We noteerden 736 voorinschrijvingen meer in vergelijking met vorig jaar”, klinkt het bij organisator DCLA.

De Eindejaarscorrida in Leuven is een sportief monument op zich. Al vele jaren kijken heel wat sportievelingen uit om net voor de overgang van oud op nieuw nog een stevige sportieve prestatie neer te zetten in een uniek historisch kader. Onder hen doorgaans heel wat bekende gezichten, van bekende sportjournalisten tot politici. Voor schepen van Sport Erik Vanderheiden (CD&V) wordt het dit jaar overigens een bijzondere editie. Hij neemt eind dit jaar afscheid als sportschepen en kan tot zijn grote spijt niet deelnemen door een blessure. “Mijn knieën willen niet mee”, aldus Erik Vanderheiden. “Met veel spijt in het hart kan ik dus niet deelnemen aan de Corrida. Het was ook voor mij een bijzondere editie door mijn afscheid maar ik kom uiteraard wel supporteren. De Corrida is voor mij altijd een hoogtepunt in het jaar geweest en in de toekomst zal ik zeker nog aan de start staan.”

Mijn knieën willen niet mee maar ik zal er opnieuw staan in de toekomst Schepen van Sport Erik Vanderheiden (CD&V)

Sportievelingen die nog niet zijn ingeschreven en alsnog willen deelnemen, zullen overigens snel moeten zijn. De Eindejaarscorrida in Leuven verwacht immers opnieuw 6.500 deelnemers. En dat is helaas het maximum aantal deelnemers…“Na een sterke jubileumeditie in 2017 zijn we opnieuw klaar voor een nieuwe ‘fun run’ door het historische centrum van Leuven op 30 december 2018. De voorinschrijvingen werden geopend op 1 september en zijn ondertussen afgesloten. Alweer een groot succes want we mochten 736 inschrijvingen meer noteren in vergelijking met vorig jaar. We verwachten dat het maximum van 6.500 deelnemers ook dit jaar vlot zal worden bereikt”, klinkt het bij atletiekclub DCLA.

Spionkop

Door het grote succes zijn er niet veel daginschrijvingen meer mogelijk. Daarom besloot organisator DCLA om een extra inspanning te doen. “Er is besloten om op zaterdag 29 december -tijdens het afhalen van de borstnummers- ook inschrijvingen aan 20 euro te organiseren tussen 14 en 17 uur. Dit voor de overblijvende plaatsen voor de 4, de 8 en de 12 kilometer. De extra inschrijvingsdag vindt plaats op in de Gaston Roelants Atletiek Arena aan de Diestsesteenweg 272 in Kessel-Lo. Diezelfde avond zullen we op onze site ook nog laten weten of er op de dag van de Corrida zelf nog ingeschreven kan worden of niet. Voor de afstand van 4 kilometer zal dat wegens groot succes niet het geval zijn. Voor de andere afstanden is het nog even afwachten”, besluiten de organisatoren. Nog dit: de Corrida is zoals bekend niet enkel een hoogtepunt voor de deelnemers maar ook voor de supporters. Zij worden op het Ladeuzeplein verwend in een grote verwarmde tent. Aan het CM-kantoor in de Leopoldstraat is dan weer een ‘grote spionkop’ voorzien om de lopers aan te moedigen.

Meer info: www.corridaleuven.be