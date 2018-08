Leuven maakt kans op 1 miljoen euro 03 augustus 2018

Leuven is door de Europese Commissie geselecteerd als één van de twaalf steden die kans maken om European Capital of Innovation 2018 (iCapital) te worden. De stad die de titel binnenhaalt, wint één miljoen euro. "Hoe we samenwerken in Leuven om uitdagingen het hoofd te bieden en samen aan de toekomst te werken is uniek en wordt internationaal erkend. We merken elke keer opnieuw dat de Leuvense aanpak werkt", zegt kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). Vorig jaar mocht Parijs zich iCapital noemen. Leuven is de kleinste stad die dit jaar meedingt. Ze diende samen met Leuven 2030 en Leuven MindGate een dossier in. Ze kreeg eerder ook al de 'European Green Leaf', een prestigieuze klimaatprijs. In november wordt duidelijk of Leuven zich eveneens iCapital mag noemen want dan maakt een onafhankelijke jury van experts de winnaar bekend. Onder meer Athene, Hamburg, Lissabon en Madrid gaan de concurrentie aan met Leuven. (BMK)