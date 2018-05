Leuven Leisure brengt nieuw bier uit voor vijfde verjaardag 01 juni 2018

Leuven Leisure viert haar vijfde verjaardag met de uitgave van een nieuw Leuvens bier: Hortus 1738. Onder de naam 'Beer Hop' zet Leuven Leisure de rijke lokale biercultuur in de kijker met onder andere bierwandelingen, brouwerijfietstochten, proeverijen en workshops.





Beer Hop lanceert na de Koeieschieter 1691 en de Babbelaar 1516 nu haar derde bier in de reeks, de Hortus 1738. Naam en jaartal van de bieren in de serie zijn telkens een verwijzing naar een Leuvense plek of gebeurtenis. De Hortus is een stevige knipoog naar de Kruidtuin die in 1738 op initiatief van rector Rega bij de Kapucijnenvoer - zij het eerst aan de andere kant van de straat - voor de medische faculteit werd aangelegd. De Hortus Botanicus werd al gauw bekend als den Botanieken Hof of de Kruidtuin", klinkt het bij Leuven Leisure. Met dit nieuwe bier onderschrijft Leuven Leisure nog eens haar doel, dat is het verhaal van de stad op verfrissende manieren mee verlevendigen. "De goede samenwerking met brouwerij De Vlier in Holsbeek wordt verdergezet. Marc Andries brouwde een fruitig blond bier met groene thee, fijn gehopt en afgewerkt met een romige witte schuimkraag. Voor het etiket tekende ontwerper Emma Dierckx. Haar ontwerp hint naar het statige poortgebouw en het gekende puntige hekwerk, voor een keer eens begroeid met hopranken", geeft Leuven Leisure nog mee.





De Hortus is vanaf nu verkrijgbaar bij Leuven Leisure in de Tiensestraat. (ADPW)