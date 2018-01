Leuven komt met 'Plan Veilig naar School' SCHOOLSTRATEN FIETSSTRATEN SUGGESTIESTROKEN BREDERE VOET- EN FIETSPADEN ANDREAS DE PRYCKER

31 januari 2018

02u42 0 Leuven Een verkeersveilige schoolomgeving voor elke leerling van een Leuvense school is naar eigen zeggen een prioriteit voor het stadsbestuur. Daarom heeft de stad samen met scholen, ouders en leerlingen het 'Plan Veilig naar school' uitgewerkt. Ondertussen zijn er al verschillende ingrepen uitgevoerd en staan er nog heel wat gepland voor binnenkort.

"We willen ervoor zorgen dat elk kind op een veilige en comfortabele manier naar school kan", zegt schepen van onderwijs Mohamed Ridouani. "Er gebeurt al veel, maar het kan altijd beter. Ouders zouden zich geen zorgen mogen maken als hun kind met de fiets de straat op gaat. Heel wat leerlingen gaan al te voet of per fiets naar school, wat fantastisch is. Als we heel wat knelpunten oplossen en veiliger maken, zal dat aantal nog toenemen."





Schoolstraten

Aan basisschool De Mozaïek in Kessel-Lo en basisschool De Grasmus in de binnenstad zijn octopuspalen geïnstalleerd, om van de straat een schoolstraat te maken, die 's ochtends bij de start en 's avonds bij het einde van de schooldag wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. "Deze schoolstraten komen er op vraag van de directie, leerkrachten, leerlingen en ouders", zegt Ridouani. "We weten uit ervaring dat een schoolstraat ervoor zorgt dat kinderen en hun ouders vaker met de fiets of te voet naar school komen, omdat het veiliger kan. Daarom zijn we blij dat de scholen daar zelf achter staan."





Fietsverbeteringen

Ook in andere schoolomgevingen zijn kleine en grote ingrepen uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. "Van de Ridderstraat, waar basisschool Sint-Jan ligt, hebben we een fietsstraat gemaakt. Daar mogen auto's de fietsers niet inhalen", zegt schepen Robbeets. "Momenteel worden de stoepen en het fietspad in de Blijde Inkomststraat heraangelegd. We maken het daar breder, zodat de leerlingen van scholen in de binnenstad veiliger en comfortabeler naar het centrum kunnen."





Binnenkort komen er op verschillende plaatsen fietssuggestiestroken. "Die geven een duidelijke plaats aan fietsers op plekken waar de rijbaan te smal is voor een fietspad. "Op de Waversebaan komen er fietssuggestiestroken, zodat de leerlingen van bijvoorbeeld basisschool Klare Bron veiliger kunnen fietsen", zegt Ridouani. "En in het voorjaar starten we daarmee op de Geldenaaksebaan, een druk befietste schoolroute." Ook de Abdijstraat en de Duivelsweg, twee druk befietste wegen aan Abdij van Park, tussen Kessel-Lo en Heverlee zijn recent fietsvriendelijk heraangelegd.





Aan basisschool Sint-Lambertus in Heverlee staan grotere werken gepland. "Daar verbreden we de oversteek, versmallen we de rijbaan om de stoep te verbreden en brengen we een zebrapad aan voor de poort. Er komt ook een extra fietsenstalling en een betere signalisatie van het fietspad naar het plein", zegt Robbeets. De werken starten in de Paasvakantie.