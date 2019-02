Leuven klimaatneutraal? Niet tegen 2030, wel tegen 2050 ‘Roadmap’ wordt basis van nieuw beleid Bart Mertens

01 februari 2019

19u15 0 Leuven Klimaatvereniging Leuven 2030 heeft een zogenaamde ‘roadmap’ gemaakt om de klimaatneutrale ambities van Leuven op het goede spoor te zetten. Meer concreet: de stad streeft ernaar om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn en dus niet in 2030 zoals eerder vooropgesteld. De meerderheid met sp.a, Groen en CD&V gelooft in de doelstelling maar oppositiepartij N-VA maant aan tot enige bescheidenheid.

In Leuven stonden afgelopen donderdag 3.500 kinderen uit basisscholen op de straat om te protesteren tegen het klimaatbeleid van de regeringen. De actievoerende leerlingen kregen applaus van het nieuwe stadsbestuur onder leiding van burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). Ook schepen David Dessers stak fier de vuist in de lucht voor de jeugd die duidelijk actie wil zien om het klimaat terug op het goede spoor te krijgen. Een deel van die actie zal uiteraard ook van het Leuvense stadsbestuur moeten komen want tot op heden werd er gemikt op 2030 om klimaatneutraal door het leven te gaan in Leuven. Die deadline is ondertussen opgeschoven in de richting van 2050. Dat blijkt uit de zogenaamde ‘Roadmap’ die klimaatvereniging Leuven 2030 heeft opgesteld. Het stadsbestuur zal die ‘Roadmap’ gebruiken om concrete maatregelen te nemen in het bestuursakkoord waar momenteel nog hard aan wordt gewerkt achter de schermen.

Zonnepanelen

Eén van de maatregelen die op de tafel ligt, is het aantal zonnepanelen op Leuvense daken vertienvoudigen. Dat bevestigt schepen David Dessers (Groen). “Het potentieel van zonne-energie wordt nog onvoldoende benut. Als we Leuven klimaatneutraal willen maken dan moeten we de komende jaren veel meer inzetten op zonnepanelen”, klinkt het. Een ander voorstel is woningen systematisch beter isoleren, wijk per wijk, met oplossingen op maat voor elke buurt. Leuven 2030 streeft er in de ‘Roadmap’ ook naar om op langere termijn de stad volledig van groene energie te voorzien.

Haalbaar?

Blijft de vraag: is het haalbaar om tegen 2050 te kunnen spreken van een volledig klimaatneutraal Leuven? De weg lijkt nog erg lang maar volgens Serge De Gheldere, vice-voorzitter van Leuven 2030 en docent aan de KU Leuven. Hij sprong als één van de eerste in Vlaanderen op de klimaatkar om mensen bewust te maken van de klimaatproblematiek. “Iedereen is ondertussen wakker geworden”, aldus Serge De Gheldere. “De ‘Roadmap’ is de basis, onder meer voor grote renovatieprogramma’s die woningen energiezuinig kunnen maken zonder dat de mensen daarvoor al hun spaargeld moeten investeren. Er moet ook geïnvesteerd worden in elektrisch openbaar vervoer en er moeten ook windturbines komen. Minder vlees eten maakt ook een enorm verschil. Het begint voor een stuk bij onze keuzes maar ook de steden en de andere overheden hebben een rol te spelen, net zoals de bedrijven. De doelstellingen zijn ambitieus in Leuven. Ik geloof dat we het kunnen halen maar dan gaan we wel werven zien ontstaan gedurende twintig jaar. En daarna zullen we in een betere stad leven.”

Ecorealisme

Oppositiepartij N-VA steunt de ambities van de stad om klimaatneutraal te worden maar haalt wel aan dat het resultaat op heden eerder pover is inzake minder CO2-uitstoot. “Ik wacht op een analyse van het klimaatbeleid van de voorbije zes jaar. De resultaten zijn inderdaad erg pover en bijgevolg dringt enige bescheidenheid zich op. Er is nog teveel blabla en te weinig boemboem. N-VA is voor een beter klimaat maar pleit wel voor ecorealisme”, besluit Zeger Debyser.