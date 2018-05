Leuven kandidaat voor WK wielrennen 19 mei 2018

De stad Leuven is kandidaat om het volgende WK wielrennen in 2021 te organiseren. Dat bevestigt schepen van Sport Erik Vanderheiden (CD&V). Voorlopig is het nog erg onzeker of Leuven het WK kan binnenhalen maar dat doet niets af aan de ambitie van de stad. "Vlaanderen is officieel een dossier aan het voorbereiden voor de organisatie en Leuven biedt zich aan als gaststad. Leuven is zoals bekend een echte wielerstad. We gaan pas in september weten of Vlaanderen de organisatie van het WK wielrennen toegewezen krijgt maar ik kijk de kansen van Leuven met vertrouwen tegemoet." Indien Leuven de aankomst zou binnenhalen dan lijkt een wedstrijd met vertrek in Antwerpen het meest waarschijnlijke scenario. (BMK)