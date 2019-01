Leuven Jazz wordt…extra large 11 dagen, 18 locaties en 60 concerten Bart Mertens

24 januari 2019

16u45 0 Leuven Van 14 tot en met 24 maart wordt Leuven alweer gedrenkt in jazz. De zevende editie van ‘Leuven Jazz’ wordt zelfs extra large want op 11 dagen tijd kan je meer dan 60 concerten bijwonen op liefst 18 verschillende locaties. Op de goedgevulde affiche vind je wereldtoppers, Belgische helden, jonge talenten maar ook jazzfilms en familieconcerten. Tickets zijn vanaf vandaag te koop.

“Leuven Jazz is en blijft een echt stadsfestival. Wandel door de stad en je voelt de jazz overal: in de grote concertzalen en cafés, in de bibliotheek en de filmzaal, in boten en huiskamers”, vertelt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). “Bovenal weerspiegelt Leuven Jazz de geest van Leuven als muziekstad, met een groot kwalitatief aanbod en dito spelers. Cruciaal daarin staat ons Leuvens model van samenwerking: de bekende cultuurhuizen zoals 30CC, Het Depot of STUK gaan daarin hand in hand met organisatoren buiten het kunstencircuit zoals Appeltuinjazz, Oratoriënhof, La Conserve, Stelplaats en vele anderen. Leuven Jazz is ook meer dan enkel muziek en tekent voor een mix van concerten, expo’s, film, literatuur én een jazzquiz.”

Philip Catherine

Op het programma onder meer Philip Catherine en Guillaume Vierset maar ook Julian Lage, Dans Dans, Jakob Bro & Jesse van Ruller, Fabrizio Graceffa en Albert Vila. Het slotconcert van IH8 Camera ‘Super 9' plaatst zelfs acht gitaristen op het podium, met naast bezieler Rudy Trouvé onder meer ook Daan Stuyven, Stef Kamil Carlens en Bjorn Eriksson. Aan absolute sterren is er dus ook dit jaar geen gebrek. Voor de absolute topavond tekent een Amerikaans superduo op piano: Vijay Iyer en Craig Taborn. Hun langverwachte duo-plaat verschijnt op 15 maart bij ECM, pal tijdens het festival. Aansluitend krijg je bovendien het exclusieve trioconcert van Julian Lage. De strafste jazzgitarist van het moment brengt eveneens een nieuwe release mee. Uiteraard ook Belgen op het podium. Zo heeft LG Jazz Collective van Guillaume Vierset onder meer Antoine Pierre, Steven Delannoye en Jean-Paul Estiévenart in de rangen. Ook Dans Dans behoort absoluut tot de straffe projecten uit de Lage Landen. Tot slot kan je ook gitarist Ruben Machtelinckx en de getalenteerde Leuvense contrabassist Cyrille Obermüller aan het werk zien.

Meer info en tickets: www.leuvenjazz.be