Leuven Jazz serveert elf huiskamerconcerten Bart Mertens

19 februari 2019

19u48 0 Leuven Het Leuven Jazz-festival heeft elf huiskamerconcerten toegevoegd aan het indrukwekkende programma. Op zondag 24 maart, de slotdag van de zevende editie, geniet je gratis van intieme concerten van vooral Belgische jazzmuzikanten. Leuven Jazz vindt plaats van 14 tot 24 maart op tal van locaties.

“Al enkele jaren serveert Leuven Jazz een gevarieerd programma”, zegt cultuurschepen Denise Vandevoort (sp.a). “Naast internationale headliners op de grote podia brengen we ook jazz in filmzalen, in cafés en in huiskamers. Door de ongedwongen setting en de gratis toegang is het een ideale gelegenheid om kennis te maken met het genre.” Zo kan je in deelgemeente Wijgmaal genieten van het QU4RTET van fluitist Stefan Bracaval en gaan gitaristen Hendrik Braeckman en Hans Van Oost in muzikale dialoog met meesterverteller en jazzkenner Marc Van den Hoof. Aan de Vaartkom speelt dan weer het akoestisch trio Suura in Het Narrenschip en krijgt Random House in Artkom versterking van de New Yorkse trompettist Adam O’Farrill.

Woonzorgcentra

Schepen Vandevoort kijkt ook uit naar de ensembles die optreden in Leuvense woonzorgcentra. “In woonzorgcentrum Remy speelt de jonge tromboniste Nabou Claerhout met haar kwartet Nabou dat eerder al te bewonderen viel op het ‘North Sea Jazz Festival’. In LDC Wijnveld zit je dan weer goed voor twee absolute sterren uit de Belgische pop, rock en jazz: gitarist Patrick Deltenre en pianist Ivan Paduart.”

Voor deze editie geven 30CC, Appeltuinjazz en La Conserve er een serieuze lap op! Festivalcoördinator Danny Theuwis

Festivalcoördinator Danny Theuwis verwacht een topeditie van Leuven Jazz. “Voor deze editie geven 30CC, Appeltuinjazz en La Conserve er een serieuze lap op. Alle huiskamerconcerten zijn gratis maar de plaatsen zijn beperkt. Je reserveert dus best tijdig via www.leuvenjazz.be. Ook de rest van de week heeft Leuven Jazz heel wat gratis concerten op het programma staan. Zo zijn er de ‘Jazz op Zondag’-concerten in STUK Café en serveert 30CC gratis lunch- en aperitiefconcerten van onder meer Under the Surface, Milkshake Banana 2.0, Fabrizio Graceffa Quartet en de LUCA Thema Ensembles. Ook de overige concerten zijn zeer betaalbaar want tickets kosten gemiddeld 16 euro.”