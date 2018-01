Leuven Jazz: 10 dagen, 16 podia en 30 concerten 30 januari 2018

02u39 0 Leuven Festival Leuven Jazz maakte zopas de volledig affiche bekend van de zesde editie. Van 16 tot 25 maart kunnen de liefhebbers terecht op zestien podia voor meer dan dertig concerten. "Centraal thema van het festival is de drum. We eren in het bijzonder de legendarische drummer Elvin Jones", zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a).

Van vrijdag 16 tot en met zondag 25 maart palmt Leuven Jazz voor de zesde keer op rij de stad in. Op de goedgevulde affiche onder meer wereldtoppers, Belgische helden en aanstormend talent. Zo kunnen de liefhebbers van Jazz genieten van Mark Guiliana Jazz Quartet en Zara McFarlane naast Melanie De Biasio en Philip Catherine. Ook de 'B-Jazz International Contest' blijft een prominent onderdeel van het festival. "Wandel door de stad en voel de jazz: van de grote concertzalen en de cafés, over de bibliotheek en de cinema, tot gewoon op straat. Leuven Jazz tekent voor muziek, expo, film én een jazzquiz", vertelt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). "Centraal thema van het festival is de drum. We eren in het bijzonder de legendarische drummer Elvin Jones, een bron van inspiratie voor zowel Mark Guiliana als Lander Gyselinck."





In totaal heeft Leuven Jazz tien dagen topmuziek in de aanbieding verspreid over zestien podia. Met meer dan dertig concerten op de agenda is het festival de reflectie bij uitstek van Leuven als muziekstad. Uiteraard hebben de organisatoren ook enkele nieuwigheden in petto. "Leuven Jazz voegt voor deze zesde editie nieuwe speelplekken toe: La Conserve, Artkom en 't Narrenschip aan de Vaart. Tijdens het festival vieren we ook de heropening van café de Blauwe Kater op een gloednieuwe locatie", vertelt programmator Danny Theuwis. "Leuk is ook dat de Belgische topgitarist Philip Catherine speciaal voor zijn 75ste verjaardag in zee gaat met de studenten van LUCA School of Arts. Na het succes van vorig jaar duiken we ook dit jaar de huiskamers in en gaat Leuven Jazz langs in drie woonzorgcentra." Meer info: www.leuvenjazz.be (BMK)