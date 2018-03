Leuven is koploper met e-taxi's OP VLOOT VAN 59 WAGENS ZIJN 11 ERVAN ELEKTRISCH BART MERTENS

14 maart 2018

02u26 0 Leuven De stad Leuven is de primus van de klas als het gaat over elektrische taxi's in de Vlaamse centrumsteden. Op een vloot van 59 wagens zijn er momenteel al 11 e-taxi's. "Bovendien konden we dit realiseren zonder één euro subsidie uit te keren", aldus schepen van Communicatie en Handel Erik Vanderheiden (CD&V).

Het Leuvense stadsbestuur lanceert meer dan geregeld projecten om het milieu te verbeteren. De stad wil op termijn immers door het leven gaan onder de noemer 'klimaatneutraal'. Hoewel de weg nog lang is, leveren verschillende projecten stilaan positieve resultaten op. Eén van die succesprojecten is de introductie van de elektrische taxi in de stad. In juni 2016 verscheen de allereerste e-taxi in het stadsbeeld maar ondertussen rijden er al negen exemplaren rond in de Leuvense straten. Procentueel gezien is Leuven momenteel koploper van alle Vlaamse centrumsteden.





"Het klopt dat Leuven momenteel aan de top staat inzake elektrische taxi's", zegt schepen van Communicatie en Handel Erik Vanderheiden (CD&V).





Ruim boven norm

"Naast de negen e-taxi's die onze stad al rijk is, zijn er nog twee aanvragen binnengelopen bij onze diensten. Dat brengt het totaal op elf voertuigen die gebruik maken van de elektrische technologie. Op de totale vloot van 59 taxi's is dat al een heel mooi aantal. Daarmee zit Leuven nu al ruim boven de norm van het Vlaamse project dat mikt op 10 % elektrische taxi's tegen 2020."





Schepen Erik Vanderheiden wijst er ook op dat de stad Leuven dit in goede samenspraak met de taxibedrijven kon bereiken. "De stad Leuven kon dit resultaat inderdaad bereiken zonder één euro subsidie uit te keren", klinkt het. "Ons beleid is er wel op gericht om voorrang te geven aan e-taxi's als er een standplaats op de openbare weg vrij komt."





Het allereerste taxibedrijf dat een e-taxi inzette in Leuven was Taxi Axi uit Herent. Het was trouwens niet zomaar een elektrische taxi maar een opvallende witte Tesla Model S met een waarde van 100.000 euro. Eigenaar Johan Machtelinckx was van in het begin overtuigd van zijn investering. "De wagen kan één miljoen kilometer aan en is bijgevolg economisch rendabel, ondanks de zware investering", klonk het trots bij de presentatie in juni 2016.





Het Leuvense initiatief paste ook perfect in een pilootproject van Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Belgische taxifederatie (GTL). Zij onderzoeken de mogelijkheden om vanaf 2020 alle taxi's in Vlaanderen elektrisch te laten rijden.